(Görüntülü) Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır

'CHP GENEL BAŞKANI SİYASETEN İFLAS ETMİŞTİR'



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik’in Söğüt ilçesinde başlattığı yerel seçim kampanasının ikinci mitingini Eskişehir’de düzenledi. Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarının da katıldığı Yenikent Spor salonunda konuşan Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, “Eskişehirli millidir, ahlaklıdır, PKK’Ya el uzatan, YPG’ye umut bağlayan, FETÖ’cülerle aynı kareye düşen, zillet ittifakını sırtından silkeleyip atacaktır. Başka da yolu yoktur. Başka bir seçenek de kalmamıştır. CHP Genel Başkanı siyaseten iflas etmiştir. HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, aziz Atatürk’ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır. Cumhuriyeti kuran CHP nerede, bugünkü CHP nerede? CHP işgal edilmiş, yabancı hayranlarının emperyalist temelleri çekim alanına girmiştir. CHP’ye gönül veren vatandaşlarımıza olan haksızlıklar diz boyudur. Hangi vicdan sahibi kardeşimiz CHP’nin politikalarını meşru kabul edebilir. Hangi helal süt emmiş, Eskişehirli kardeşimiz olanları doğru görebilir? ‘Kürdistan’da kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP’ye kaybettireceğiz’ diyen bölücüler, CHP ile yan yanadır. Kürdistan neresidir? Vatan tekdir, millet, bayrak, devlet, din tektir. Hangi çıldırmışın, Türkiye’yi bölmeye gücü yetecektir. Hangi melun, milleti yenmeye nefesi kafi gelecektir. Türkiye’yi yıktırmayız, Türk milletini böldürmeyiz, Türk vatanını hiçbir zalime teslim etmeyiz. Türkiye’de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Milli namus çiğnenmez, çiğnetilmez” dedi.



‘KIVIRMADA ÜZERİNE YOK’



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katıldığı bir televizyon programında YPG’den bahsederek, ‘Onlar bize mi saldıracaklar?’ dediğini belirten Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



“Bunları deyip sonra da ‘ben böyle bir şey söylemedim’ diyor. Zoru görünce saklanacak yer arıyor. Kıvırmada üzerine yok. Kandırmada üzerine su dökecek yok. Yüzü var kızarmıyor, gözü var yaşarmıyor, kalbi var çarpmıyor. Yalan bunların ruhuna işlemiş. riya bunların felsefesi olmuş. Boş konuşuyorlar, yalan konuşuyorlar. Üslup bilmiyorlar, adap bilmiyorlar. Edepten haberleri yok. Karşımız geçip siyasi ahlaktan bahsediyorlar. Utanmadan siyasi ahlakımıza ve milliyetçiliğimize laf ediyorlar. Millete yalan söyleyenden adam olmaz.”



BUGÜN 10 MART, HODRİ MEYDAN



CHP’nin ara rejim meraklısı, demokrasi dışı arayış sevdalısı olduğunu ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle konuştu:



“Farkındaysanız sokaklar karıştırılmak isteniyor. Kutuplaşmalar bileniyor. Televizyon ekranlarından korku, öfke ve fitne yayılıyor. FETÖ, PKK iş bölümü ve görev taksimi yapmış eylem ortakları halinde pusuda bekliyor, el ovuşturup uygun zaman kolluyor. Terörün hedefi olan güvensizlik, belirsizlik, korku ve kuşku sistematik şekilde tırmandırılıyor. Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme ve yeni bir çember oyun planlanıyor. Bütün gelişmeler buna işaret ediyor. Ekonomideki sorunların siyasal tepki ve itiraza dönüştürerek 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili maksatlı ve marazi bir hazırlık yapılıyor. CHP’nin Grup Başkan Vekili 10 Mart’ı işaret ediyor. Demişti ki; ‘10 Mart’ta herkes İstanbul’u CHP’nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek.’ Neden 10 Mart sorusuna da, ekonomik ve sosyal gidişatın 31 Mart’ın beklenmesine gerek bırakmayacağını söyleyerek cevap vermiştir. CHP zihniyeti Mart ayını çok sever. Mart geldi mi, kanlanır canlanır. Çünkü bu CHP ara rejim meraklısıdır. Demokrasi dışı arayış sevdalısıdır. Muhterem Eskişehirliler, bugün 10 Mart. Hodri meydan. Kimin ne bildiğini varsa söylesin, neye gücü yetiyorsa onu yapmaya denesin. 10 Mart’ı hatırlatıyorum, CHP yöneticileri, haydi gücünüz yetiyorsa ben Eskişehir’deyim, Ankara’dayım hadi gelin diyorum. 31 Mart seçimlerinin 10 Mart’ta kesinleşeceğini söyleyenlere diyorum ki, yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa, dilinizin altındaki baklayı çıkarın. Eğer Türkiye’yi karanlığa çekmek için uygun ortam kolluyorsanız, Eskişehir şahit olsun ki; sizden hesap sormak ve sizin oyunlarınızı alt üst etmek bizim şeref konumuzdur. Görüyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi üzerinde tehlikeli provokasyonlar tetikleniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Zillet ittifakının tezgah ve tuzaklarını yine ve kökünden bozacağız. Türkiye’nin bekası ve yeni hükümet sisteminin geleceği için 31 Mart seçimlerinin Cumhur İttifakının beklentilerine uygun neticelenmesi bu aşamadaki en büyük arzumuzdur.”