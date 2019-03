(Görüntülü) Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı’nı eleştirerek, "Zillet ittifakını oluşturan adaylar 'Beka sorunu yok' diyor. Beka sorunu olup olmadığını gelip büyük ceddimiz Ertuğrul Gazi’nin manevi huzurunda söylesinler. Yüzleri varsa Söğütlü ile paylaşsınlar. Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır" dedi.



MHP Lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart’ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçim çalışmalarını Osmanlı Devleti’nin kurulduğu Bilecik’in Söğüt ilçesinden başlattı. Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret eden Bahçeli, dua okuduktan sonra Söğüt Meydanı’na geçti. Burada toplanan binlerce kişiye seslenen Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Parti’nin yer aldığı Millet İttifakı’nı eleştirerek, Türkiye’nin ‘beka sorunu’ olmadığını söyleyenlere tepki gösterdi.



Seçim çalışmalarına Bilecik’in söğüt ilçesinden başlamasını bir tesadüf olmadığını ifade eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, şöyle konuştu:



"Söğüt, 720 yıldır sönmeyen beka meşalesidir. Söğüt, 720 yıldır istikbalimize yön veren medarı iftiharımızdır. 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerin hazırlık ve kampanya sürecinde ilk durağımız Söğüt’tür. Burayı tesadüfen seçmedik. Buraya iş olsun diye gelmedik. Söğüt, tırmandığımız zirvelerin yamacı, fetihlerimizin giriş kapısı, iftihar edilecek mazimizin şanlı bir sayfasıdır. Söğüt bir başlangıçtır, ama en hayırlısı, en başlangıçlardır. Söğüt, ikinci Ergenekon’dur, ikinci Türeyiş Destanı'dır. Yakın veya uzak coğrafyalara tebliğ edilen Oğuz Destanı’nın ağırlık merkezidir. Dağılmış, ufalanmış ve birliği bozulmuş son vatanımızın üzerinde doğan umut güneşi, Türk’ün ülkü beşiğidir. Beyliklere bölünmüş, istilalara uğramış, kardeşliği zayıflamış, birlikte yaşama mefkuresi kesintiye uğramış yurdumuzun Söğüt’te kendine gelmiş, Söğüt bilinciyle Bilecik’e uzanmıştır. İlhamımızı buradan alıyoruz. Gücümüzü tarihten kazanıyoruz. Sırtımızı sizlere yaslıyoruz. Söğüt varsa umut vardır. Gölgesi hepimize yetecektir. Söğüt varsa huzur vardır. Söğüt varsa kök vardır, kaynak vardır, kudret vardır. 31 Mart seçimlerine 3 haftalık bir süre kala 400 çadırlık Türkmen obasının hedef ve ülküleriyle mücadelemizi sürdürüyoruz."



‘MİLLİ BEKAMIZI HEDEF ALIYORLAR’



Türkiye’nin terörle mücadelesine değinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milli birliği yıkmayı planlayanların tarih boyunca farklı senaryolar denediğini, ancak başarılı olamadığını söyledi. Türk milletinin oynanan oyunları gördüğünü anlatan Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Muhterem Söğütlü kardeşlerim, değerli dava arkadaşlarım, Türkiye’yi karanlığa itmek istiyorlar. Türkiye köşeye sıkışsın diyorlar. Milli bekamızı hedef alıyorlar. Milli birliğimizi yıkmayı planlıyor. Dünün tekfurları neyse, bugünün işbirlikçileri de aynıdır. Dünün Bizans’ı neyse, bugünün ihanet ortakları tıpatıp aynısıdır. Güney sınırlarımız boyunca terör devleti kurmak için çalışıyorlar. PKK, PYD, YPG bir yandan, FETÖ ve kripto damarı bir yandan ülkemizin düşmesini gözlüyorlar. Emperyalizm zaaf anımızı bekliyor. Zalimler rehavetimizi kolluyor. 1920’de barbar Yunan komutan nasıl ki büyük hünkarımız Osmangazi’nin kabrini alçakça tekmeleyip ‘Osman bak ben geldim haydi kalk da memleketini kurtar’ dediyse, bu vandalın peşinden giden de mukaddesatımızı ve mukadderatımızı çiğnemeyi amaçlıyorlar. Gezi Parkı olaylarında denediler, başaramadılar. 6-7 Ekim olaylarında denediler, başaramadılar. Doğu ve Güneydoğu il ve ilçelerinizde çukur açtılar, hendek kazdılar, işgal ve isyana kalkıştılar, başaramadılar. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimiyle bir kez daha deneme yaptılar, başaramadılar. Ancak yine de durmadılar, geri çekilmediler, ıslah olmadılar. Türkiye’yi Suriye’yi çevirmek için kolları sıvadılar. Türkiye’den Irak çıkartmak için pusuya yattılar. Ekonomi tetikçileriyle üzerimize geldiler. Dövüş silahını çektiler, faiz ile rant lobisini harekete geçirdiler. Küresel tefeciler, bölgesel işbirlikçiler, kanlı emeller, taşeron örgütler, siyaset artıkları devamlı açığımızı aradılar, devamlı sabotaj ve suikastla heves ettiler. Çok şükür hevesleri her zaman kursaklarında kaldı. Bundan sonra da kalmaya and olsun devam edecektir. Çünkü Türk milleti oynanan oyunları gördü. Zalimleri tanıdı. Zulme aşılamayacak bir duvar çekti. Ne var ki düşmanlık değişmedi, kirli senaryolar değişmedi, hain niyetler değişmedi. Değişen sadece zamandı, sadece aktörlerdi."



'ÖMÜRLERİNDE BİR KEZ ADAM GİBİ ADAM OLMAYI DENESİNLER'



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Millet İttifakı'nı meyve ve sebze fiyatları üzerinden eleştirilerine tepki göstererek, CHP ve İYİ Parti’yi yerli ve milli duruş sergilemeye davet ederek sözlerini şöyle sürdürdü:



"Şimdi de bunlara zillet eklendi. Bugünlerde patlıcan diyorlar, biber diyorlar, soğan diyorlar, patatesten sonuç almaya çalışıyorlar. Pazarı bilmezler, çarşıyı bilmezler, amanı bilmezler, Söğüt ne yer, ne içer duymazlar. Ama konu istismarsa, konu provokasyonsa, konu yalansa, konu dedikoduysa bunlardan daha kabiliyetlisi de çıkmaz, çıkmayacaktır. Yoksulluktan medet ve menfaat umuyorlar. Zira işlerine öyle geliyor. Enflasyon canavarı başını kaldırdı mı mutlu oluyorlar. İşsizlik oranı ve işsiz sayısı arttı mı, sevinçten havalara uçuyorlar. Bütçe açık verdi mi bayram ediyorlar. Dış ticaret açığı artmaya görsün, gülmekten kendilerini alamıyorlar. Hele dövizin fiyatı bir yükselsin, felaket tellalları hemen ortaya üşüşüyorlar. Onursuz bir kazancı, onurlu bir kayba üstün görüyorlar. Varsın Türkiye zarar görsün, hiç umursamıyorlar. Ömürlerinde bir kez olsun adam gibi adam olmayı denesinler. Bir kez olsun yerli ve milli duruş sergilesinler. Bugün açsak, yarın doyarız. Hayatın şaşmaz gerçeği budur. Bugün işiniz yoksa, yarın buluruz. Haysiyetli yaşamanın doğası budur. Patlıcan kışın pahalıysa, yazın ucuzlar. Elbette vakti geldiğinde doya doya yeriz. İklim ve ekonomik şartların gereği de böyledir. Peki vatan giderse, bunun telafisi nasıl olacak. Bayrak inerse, bunun tamiri nasıl yapılacak. Ezan susarsa, bunun ikamesi ne şekilde sağlanacak."



‘BEKA SORUNLARIMIZ GEÇMİŞE NAZARAN AĞIRLAŞMIŞTIR’



Türkiye’nin her zamankinden daha ağır bir beka sorunu olduğunu kaydeden Devlet Bahçeli, "Milli bekamız ölümcül yara alırsa, bunun altından nasıl kalkılacak. Zillet ittifakını oluşturan adaylar diyor ki; beka sorunu yoktur. Beka sorunu olup olmadığını gelip büyük ceddimiz Ertuğrul Gazi’nin manevi huzurunda söylesinler. Yüzleri varsa Söğütlü ile paylaşsınlar. Cahiller ve cani ruhlular bilmese de büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır. Çünkü büyük milletler ebediyete kadar var olmayı hedef tayin ederler. Bu hedefe ulaşmak için pek çok badireye göğüs gererler. Çileye katlanırlar, hezimet ve yenilgilerden tekrar doğmayı bilirler. Türk milleti büyüktür. Her zaman da büyük kalacaktır. Bugün beka sorunlarımız geçmişe nazaran ağırlaşmıştır. Söğüt’e bakan bekayı görür. Bekanın sıcaklığını hisseder. Söğüt’ü idrak etmeyi bilenler, bekayı bal gibi anlar. Şeyh Edebali’nin öğütleri bekadır. Hikmet sahibi büyüğümüz, damadı Osmangazi’ye ne diyordu, insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı yaşatmak, bekayla ilgilidir. Devlet ise bekasıyla yaşayacaktır. Beka olmadan ekmek olur mu, beka olmadan ucuz yedim, pahalı aldım demek mümkün mü, beka olmadan siyaset yapmanın bir manası söz konusu mu? Türk milletinin kahraman evlatları yeri geldiğinde çekirge yiyerek mukaddesatını savundu. Aziz ecdadımız yeri geldi günlerce aç susuz kalıp vatanını müdafaa etti" diye konuştu.



KILIÇDAROĞLU’NU ELEŞTİRDİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu terör örgütlerine destek vermekle suçlayan MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:



"CHP Genel Başkanı PKK/YPG’yi masum ve mağdur gösterecek kadar zıvanadan çıkıyor. Kılıçdaroğlu inanmaz bir üslupla YPG’yi kastederek, ‘Onlar bize mi saldıracak’ sorusunu gitsin Kilis’te söylesin, gitsin Hatay’da söylesin, gitsin Şanlıurfa’da sormayı denesin. Söylediklerini tevil ve inkara kalkışmasın, zira her şey milletimizin gözü önünde cereyan etmektedir. YPG’nin nasıl bir katil ve terör örgütü olduğunu 94 roketli saldırıyı yaşayan aziz vatandaşlarımızdan öğrensin. Bölücü terör örgütü tarafından camilerimize füze atıldı, mahallelerimize roket fırlatıldı. Zillet ortaklarının kulakları var duymuyor, gözleri var görmüyor. Nitekim üç maymunu oynuyorlar."



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçimlerin ilk mitingini yaptığı Bilecik’in Söğüt ilçesinden, Eskişehir’e geçti.