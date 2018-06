(Görüntülü) Bahçeli: Bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir hain sağ kalamayacaktır Ek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek zulmün elebaşları, cinayet çeteleri durmayacak, vazgeçmeyecektir. İşte son günlerde FETÖ'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. PKK zaten kan dökmeye, can almaya devam etmektedir. İzmir'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum: Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır" dedi.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilkini Sivas'ta gerçekleştirdiği bölge istişare toplantılarının sonuncusunu İzmir'de yaptı. '24 Haziran Yeni Bir Doğuş, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Neden, Nasıl' teması ile Kültürpark Fuar alanı 3 No'lu Holde gerçekleştirilen toplantıya, İzmir milletvekili adayları ve teşkilat mensuplarının yanı sıra; Manisa, Uşak, Denizli, Aydın, Muğla il teşkilatları ve milletvekili adayları da katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kürsüye çıkan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı içerisinde yer almalarının gerekçelerini sıralayarak şunları söyledi:



"Aklını milletten alan Cumhur İttifakı'yla cumhuriyetin kurucu felsefesini, kuruluş fikrini, kurtuluş iradesini kendimize kılavuz yaparak geleceğe yürüyoruz. Başarmaktan başka seçenek tanımıyoruz. Tıpkı, ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin gibi, tıpkı, Konak Meydanındaki hükümet konağına al bayrağımızı çeken Yüzbaşı Şerafettin gibi. Tıpkı, Milli Mücadele'yi zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal ve ülkü arkadaşları gibi, heyecan doluyuz, iman doluyuz, cesaretle meydan okuyoruz. Bu nedenle Cumhur İttifakı diyoruz. Bu nedenle Millet Aklı'yla hareket ediyoruz. Cumhur İttifakı Millet Aklı, Türkiye'nin Teminatı, Elbette TBMM'de Güçlü Milliyetçi Hareket Partisi. Eğer nereye gittiğimizi bilmiyorsak sonunda bir yere varamayız. Hangi limana yelken açtığımızın farkında değilsek hiçbir rüzgârın faydasını göremeyiz. Ne yaptığımızın bilincinde değilsek her çaba boşuna, her gayret beyhudedir. Bilmenizi isterim ki, hayat ve siyaset, haysiyet ve hedefi olan, yüksek ülküleri ruh ve aklında taşıyan mücadeleci dava insanları için anlamlı ve bereketlidir. Hem duygularımızla, hem aklımızla, hem de stratejik bakışımızla geleceğin şifrelerini çözmeli, geleceğin rotasını ve çerçevesini çizmeliyiz. Akıl susarsa düşünce duracaktır. Bunu kabullenemeyiz. Düşünce durursa hareket sönecektir. Buna tahammül edemeyiz. Hareket sönerse çürüme başlayacaktır. Buna izin veremeyiz. Aklımızın imkânlarını kullanarak, vicdanımızın seslenişini duyarak, ecdadımızın miras ve emanetlerini kalben okuyarak zorlukları yeneceğiz, zoru kolaya çevireceğiz. Aklımızın kaynağı millettir. Bunu unutmayacağız."



'CUMHUR İTTİFAKI'NA SAHİP ÇIKILMALI'



Cumhur İttifakı'nın, gücünü millet aklından aldığını savunan Bahçeli, "Ufkunu istikbalin aydınlığıyla aralayan tarihi bir uzlaşma, milli bir anlaşmadır. Türkiye çok cepheli saldırı ve tahriklerle boğuşurken, tesis ve temin edilmiş Cumhur İttifakı milli istiklalin güvencesi, milli iradenin ümit çeşmesi, kucaklaşma zeminidir. Buna sahip çıkılmalıdır. Cumhurun ittifak onuru ihtimam ve itinayla korunmalıdır. Tarih boyunca birlik ve beraberliğimiz ne zaman bozulduysa yıkım kaçınılmaz hale gelmiştir. Ekmeğimizi bölüşeceğiz, hem doyacağız, hem de doyuracağız. Muhabbet ve hürmetimizi bölüşeceğiz, dik duracağız, diri olacağız. Ancak vatanımızı asla böldürmeyeceğiz. Milletimizi bölücülere kurban ettirmeyeceğiz. Küresel vahşiliğe, emperyalizmin şiddet ve senaryolarına teslim olmayacağız. Milli Mücadele, pusuya yatmış hain ve işbirlikçileri cumhurun ittifak ruhunu pusula yaparak hezimete uğrattı. Milli mukavemet cumhurun ittifak duruşuyla canlandı, cesaret kazandı. İttifak, iradenin mahsulüdür. İrade ise Türk milletidir, Türkiye'nin tarihi haklarıdır" diye konuştu.



'BAŞARAMAZSAK BATIŞIMIZ MUKADDERDİR'



Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran'da başarısı için mücadele ettiklerini vurgulayan Bahçeli, "Başaramazsak batışımız mukadderdir" diye konuştu. Cumhur İttifakı'nın seçimleri kazanamaması halinde yaşayacakları sorunları açıklayan Bahçeli, şunları söyledi:



"Bekamızı koruyamazsak bitişimiz kaçınılmazdır. Çünkü zalimler yine ellerini ovuşturmaktadır. Sevr lobisi faal, ihanet kulisi yoğundur. Türkiye kuşatma altındadır. Türk milletinden intikam almak, geçmişteki mağlubiyetlerin acısını çıkarmak için kuyruğa giren iç ve dış düşmanlar zaaf ve zayıf bir anımızı kollamaya çoktan başlamışlardır. Bu maksatla terör örgütleri kışkırtılmaktadır. Güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık hesaplar yapılmaktadır. PKK/PYD/YPG küresel emperyalizmin kiralık cinayet tetikçileri olarak kullanılmaktadır."



'YEDİKLERİNİ İÇTİKLERİNİ BURUNLARINDAN FİTİL FİTİL GETİRİRİZ'



Devlet Bahçeli açıklamasında ilginç bir iddia da ortaya attı. FETÖ'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceğine dair iddiaların olduğunu savunan Bahçeli, şöyle konuştu:



"FETÖ ise 15 Temmuz 2016'da darbe ve işgale teşebbüs etmiştir. PKK ile FETÖ arasında hiçbir fark yoktur. Bu hain terör örgütleri bir madalyonun ön ve arka yüzleri gibidir. Türk ve İslam düşmanları etnik hassasiyet ve dini inançları istismar ederek istila ve ihanet çeteleri kurmuşlardır. Peşinden de Anadolu'ya sürmüşler, Türk milletinin üstüne salmışlardır. Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek zulmün elebaşları, cinayet çeteleri durmayacak, vazgeçmeyecektir. İşte son günlerde FETÖ'nün bir kez daha darbeye teşebbüs edeceği konuşulmaktadır. PKK zaten kan dökmeye, can almaya devam etmektedir. İzmir'den açık açık söylüyorum, iğrenç niyet sahiplerini uyarıyorum; Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa, böylesi bir felaket bir kez daha yaşanırsa, bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalamayacaktır. Varlığımıza göz koyanların gözünü oyarız. Bağımsızlığımıza leke sürmeye kalkışanları değil İzmir'de denize dökmek, alayını cehennemin dibine kadar kovalar yediklerini içtiklerini burunlarından fitil fitil getiririz."



HEM MHP HEM ERDOĞAN İÇİN OY İSTEDİ



Konuşmasında, salonda bulunanlara seslenen Devlet Bahçeli, "Milletimize, geleceğe, vatana, millete, bayrağa sahip çıkmaya hazır mısınız" diye sordu. Salondakilerden 'Evet' yanıtını alan Bahçeli, şunları söyledi:



"O halde bunun yolu, tam iki hafta sonra, tertemiz vicdanlarınızla sandıkta Üç Hilale vuracağınız 'Evet' mühründen geçmektedir. Cumhurbaşkanı adayımız bellidir, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bunun yanısıra, TBMM'de çok güçlü bir MHP grubunun tesis ve tecellisi ise yürütmenin denge ve denetimi için hayati önem ve değere sahiptir. Her kardeşim, her vatandaşım 24 Haziran'da mutlaka sandığa gitmeli, demokratik görevini yapmalı, oyunu kullanmalı, iradesini göstermelidir. Eğer tarihi demokrasi görevi ihmal edilirse fırsatçılara gün doğacak, sandık neticeleri şaibe ve soru işaretleriyle tartışmaya açılacaktır. Bu doğru değildir. Bu meşru da değildir. Sandığa gideceğiz, Türkiye'nin geleceğine oy vereceğiz. Sandığa gideceğiz, Cumhur İttifakı'na destek vereceğiz. Sandığa gideceğiz, çözülmemizi bekleyen, düşmemizi gözleyen, birbirimize girmemizi projelendiren husumet yuvalarına, haysiyet yoksunlarına tarihi bir ders vereceğiz. Meclis'in güçlü olması için MHP'yi yükselteceğiz. Türk milletinin rahat bir nefes alması için MHP'yi hak ettiği mevki ve zirvelere taşıyacağız."



MİLLET İTTİFAKI'NI ELEŞTİRDİ



Konuşmasında, Millet İttifakı'nı eleştiren Bahçeli, "Sözde millet ittifakında toplanan partiler hezeyan içindedir. Ne dedikleri belli değildir. İlkeleri belirsizdir. Siyasi ahlakları silik ve sönüktür. Hepsi birden Türkiye'nin aleyhine çalışmaktadır. FETÖ'ye itirazları yoktur. PKK'yla ilgili tepki ve kaygıları duyulmamıştır. Hepsi birden ağız birliği etmişçesine terörist Demirtaş'ın hayranı kesilmişlerdir. Sözde Kürt sorununu tanımak için kolları sıvamışlardır. Türkiye düşmanlarının taşeron ve temsilciliğine talip olmuşlardır. Milli değiller. Dürüst değiller. İradeli değiller. Adam gibi adam olmaktan da çok uzaklar. Bu itibarla bunların ittifakı millet değil zillettir. 24 Haziran'da zillet kaybedecek, hak ettiği demokratik cezayla tanışacaktır. Kim kiminle beraber, kim hangi değerleri savunuyor, kim milletin ve devletin yanında kim değil artık bellidir. Kimler PKK/PYD/YPG ile ele ele tutuşuyor, kimler Pensilvanya'ya selam çakıyor geldiğimiz bu aşamada malumdur. Zillet ittifakı ahlaki açıkta, samimiyet noksanlığında, sadakat ve vatana sevgi zafiyetinde rakipsizdir. Açıldıkça açılıyorlar, dikiş ve yama tutmuyorlar. Buna karşılık milli kurumları kapatmak için de çağrı ve vaatte bulunuyorlar. TİKA'yı kapatacaklarmış. TRT'yi satacaklarmış. Yerli otomobil üretilmesine izin vermeyeceklermiş. Hızlı treni kaldıracaklarmış. Biz istikrar diyoruz. Güçlü gelecek diyoruz. Çağın standartlarının üzerinde biz Türkiye istiyoruz" dedi.



'CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN TEMİNATIDIR'



2023'ün lider ülkesinin Türkiye olması inancıyla yürüdüklerini savunan Bahçeli, şunları söyledi.



"Bunlar; kapatılan, geleceği karartılan, milli değerleri dağıtılıp savrulan Türkiye hayaliyle yaşıyorlar. Biz; sınır güvenliğini sağlamış, terör tehdidini bertaraf etmiş, toplumsal huzur ve refahı sağlamış beka içinde bir Türkiye'ye doğru yürüyelim diyoruz. Bunlar; El-Bab'da ne işiniz var, Afrin'e girmeyin, Menbiç'e yanaşmayın, Kandil'e dokunmayın diyorlar. Biz; şehidin şühedanın hakkı var, onların kanına girenlerden soracak bir hesabımız var diyoruz. Zillete bulaşanlar; Edirne Kapalı Cezaevi'ni tavaf edip, özgürlük ve tahliye nutukları atıyorlar. Aziz milletimiz bu kirli fail ve hesapları görüyor. Ülkesinin içine düşürülmek istendiği karanlık hesapları fark ediyor. İşte bu yüzden devletine sahip çıkıyor, milli beka diyor, Cumhur İttifakında karar kılıyor. Çünkü Türk milleti biliyor ki, Cumhur İttifakı Türkiye'nin teminatıdır. Fakat Türk ve Türkiye düşmanları boş durmuyor. Siyaseti kullanıyorlar. İşbirlikçilerini tembihliyorlar. Ekonomik tetikçilerini devreye sokuyorlar. Küresel baskı ve dayatmalarla sonuca gitmeyi umuyorlar.Toplumsal kutuplaşma ve çatışma ortamı üzerinden hedeflerine ulaşmayı arzuluyorlar. Ancak unuttukları bir şey var; Türk milleti kahramanlığına kahramanlık ekleyecek günlerin hasretiyle yanıp tutuşuyor. IŞİD'in arkasında mevzilenip saldırdılar. Fırat Kalkanı Harekatı'yla darmadağın ettik. PYD/YPG'yi kalkan yapıp üzerimize saldırdılar. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'yla silindir gibi ezdik geçtik. Ümit ve inancım odur ki, teröristlerin kökü kurutuluncaya kadar terörle mücadele devam edecektir ve bu Türk devletinin namus borcudur."



'MHP'NİN BARAJ SORUNU YOK'



2007 milletvekili genel seçimlerine giderken MHP'nin barajı aşamayacağı propagandasının yapıldığını kaydeden Bahçeli, "Kiralık anketçiler partimizi baraj altında göstermek için sıraya girmişlerdi. Milliyetçi Hareket Partisi 2007 seçimlerinde TBMM'de 70 milletvekili ile temsil edilecek oy almıştı. 2011 Milletvekili Genel Seçimlerine giderken ahlaksız kumpaslara maruz kaldık. Anketçiler ve çevresindeki simsarlar aynı kirli tezviratlarla baraj altında kalacağımızı iddia ettiler. Milletimiz 2011 seçimlerinde TBMM'ye 53 MHP milletvekilini gönderdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde baraj altında kalacağımız söyleyen pek çıkmıyordu ama bundan daha vahim bir durum vardı. O da şimdilerde tedavülde tutulan dip dalga lafının sık sık telaffuz edilmesiydi. 7 Haziran seçimleri sonrası dip dalga söylemlerini diline dolayanlar kaostan medet ummuş, krize bel bağlamış, teröristlere siper olmuşlardı. 1 Kasım 2015 seçimlerinde partimiz baraj atında kalma iddia ve iftiralarına rağmen TBMM'de yerini aldı. Biz defalarca söyledik, dilimizde tüy bitti. Ama cahile ne anlatsak boş, gafile ne söylesek nafile. MHP'nin baraj sorunu yoktu. Yeni bir doğuş olarak gördüğümüz 24 Haziran'da bütün itham ve iftiraları yıkacağız. Kötü niyet sahiplerini şaşkına çevireceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi başaracak, şeytani kurgu ve tuzakları alt üst edecek" dedi.



SALON PANKARTLARLA DONATILDI



Bölge İstişare Toplantısının yapıldığı salon, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve parti bayrakları ile donatıldı. Salonun giriş kapısının üzerinde, MHP'nin kurucusu ve eski Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Devlet Bahçeli'nin dev posterleri asıldı. Salonda, üzerinde Bahçeli'nin fotoğraflarının yer aldığı ve Cumhur İttifakı'na destek veren pankartlar da yer aldı. Pankartlarda, "İstikrarlı yönetimin teminatı, "Bin yıllık kardeşliğin teminatıö ifadeleri yer aldı. Salonda baygınlık geçiren bir kişiye, ilk müdahaleyi Ak Parti'den aday adayı olan doktor Mehmet Bayındır yaptı. Şeker hastası olan yaşlı adam daha sonra 112 sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı. Mehmet Bayındır, kamuoyunda, kanser hastalarına moral vermek için şarkı söyleyerek zeybek oynaması ile tanınıyor.