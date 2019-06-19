(Görüntülü) Ankara'da sağanak yağışın ardından villanın giriş katı sel sularıyla doldu

ANKARA'da etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel suları, Çankaya ilçesi Yıldızevler mevkiinde istinat duvarının yıkılması sonucu 2 katlı villada hasar meydana geldi. Villanın arka cephesi zarar görürken olayda, yaralanan olmadı.



Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış Çankaya ilçesine bağlı Yıldızevler Mahallesi 737 sokakta sele neden oldu. Sel sularının yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki istinat duvarını yıkmasının ardından Niyazi Keyvanoğlu'na ait 2 katlı villanın arka cephesinde zarar meydana geldi. Olayda villanın giriş katı çamur ve toprak yığınıyla doldu.



BÜYÜK KORKU YAŞADILAR



Yaşanan olay sırasında villada bulunanlar büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından evin çevresinde çalışma başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralananın olmadığı belirlendi.



‘SOKAK KAPISININ YIKILMASIYLA EVİN İÇİNİ SU BASTI’



İstinat duvarının çökmesi sırasında evde bulunan Şara Keyvanoğlu, “Kardeşimin doğum günü için oturma odasında oturuyorduk. Ev kalabalıktı, 5-6 kişiydik. Doğum günü esnasında birden duvarın çatladığını gördük, çatmasıyla birlikte saniyeler içinde duvar yıkıldı. Duvarın yıkılmasıyla evin arka tarafına kaçmaya çalıştık. Engelli kardeşimizi taşımakta zorlandığımız için biraz yavaş hareket ederken, sokak kapısının ve camların yıkılmasıyla evin içini su bastı. Engelli kardeşlerimizi kucaklayıp camdan çıkmak zorunda kaldık” dedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.