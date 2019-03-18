(Görüntülü) Anıtkabir'de 18 Mart töreni (aktüel görüntü)

ANKARA Valiliği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi.



Anıtkabir'deki törene, Vali Vasip Şahin, il protokolü, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Vali Şahin, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Şahin ve beraberindekiler saygı duruşunun ardından, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Vali Şahin, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:



"Büyük Atatürk; bir bağımsızlık destanı olan, 'Çanakkale Zaferi'ni kutlamak ve vatanımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi anmak için huzurunuzdayız. Türk Milleti'nin makus talihini yendiği; tükendi denilen devletin şaha kalkarak dünyaya meydan okuduğu, düşmana karşı göğsünü siper eden Mehmetçiğin dünyada eşine rastlanmayan bir kahramanlık destanı yazdığı Çanakkale Savaşları'nın 104'üncü yılını büyük coşkuyla idrak ediyoruz. Çanakkale Zafer'imizin 104'üncü yılında, ecdadımızın manevi mirasına sahip çıkarak, şanlı tarihimizden aldığımız güç ve azimle; dün olduğu gibi bugün de bağımsızlığımız ve vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Şahsınızda tüm gazilerimizi ve vatan topraklarını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz."