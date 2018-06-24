Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemine başladı. Amasya'da seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için saat 08.00 itibariyle sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Seçmen kağıtlarını alan vatandaşlar oy kullanacaklarını sandıklara gitti. Burada görevliler tarafından kendilerine kısa bir bilgi verilmesinin ardından oylarını kullandılar. Oy kullanma işleminin yapıldığı yerlerde polis ve jandarma ekipleri tarafından güvenlik tedbirleri alındı. Oy verme işleminin saat 17.00'ye kadar devam edeceği belirtildi.
(Görüntülü) Amasya’da seçmen sandık başında
Sinan HARMANCI/AMASYA, () - AMASYA'da vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemine başladı. Amasya'da seçmenler Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için saat 08.00 itibariyle sandık başına...
24 Haziran 2018 Pazar 11:10
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.