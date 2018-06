(Görüntülü) (Aktüel Görüntüyle) - Kılıçdaroğlu:Niye Yola, Köprüye Karşı Olalım

* CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Şöyle bir propaganda da yapıyorlar; 'CHP köprüye, yola karşı'. Hayır efendim niye karşı olalım? Niye yola, köprüye karşı olalım. Yapılsın" " Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, parlamentoda da Millet İttifakı çoğunlukta olduğu zaman, ilk yapacağımız işlerden birisi Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurmak olacak. Bu teşkilatın 4 kurucu ülkesi olacak. Türkiye, İran, Suriye ve Irak. Muharrem Bey ilk önce buraları ziyaret edecek" Haber: Gülseli KENARLI- Kamera: Güven USTA / İstanbul CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KOBİ'lerle bir araya geldi. Beylikdüzü Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, her partinin ekonomi konusunda bir şeyler söylediğini ancak, iktidarın, ekonomide ne yapacağını hiç söylemediğini belirtti. Kılıçdaroğlu, “Niye demiyorlar? Hangi gerekçeyle demiyorlar? Yaptık diyorlar. Peki gelecekte ne yapacaksın. Ufku biten bir iktidarın geleceği inşa etme şansı yoktur. Şöyle bir propaganda da yapıyorlar; 'CHP köprüye, yola karşı'. Hayır efendim niye karşı olalım? Niye yola, köprüye karşı olalım. Yapılsın. Peki niye diyorlar 'CHP karşı'? Şu soruyu sorduğumuz için 'yolu, köprüyü kaça yaptınız?'. Ben bu soruyu sormak zorundayım. Çünkü parayı sen kendi cebinden harcamadın. Kimin parasıyla yaptın? Milletin parasıyla yaptın. Milletin de bunu sana sorma hakkı var" dedi. “BU ÜLKENİN GELECEĞİNİ KİM PLANLAYACAK?" Kemal Kılıçdaroğlu, devletlerin sadece 5-10 yılın değil, 50-100 yılın planlanması gerektiğini ifade ederek, “Önümüzdeki 50-100 yılı planlayamayan, öngöremeyen bir ülke, geriye gitmeye mahkumdur. Hayatın her alanı planlanır. Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin, planlama yapacak bir organı var mı? Hayır. Devlet Planlama Teşkilatı kapatıldı. Bir bakanlığa dönüştürüldü. Devlet Planlama Teşkilatı niye kapatıldı? Bu ülkenin geleceğini kim planlayacak?" diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu, “İnsani Gelişme Stratejileri ve Bilgi Politikaları Kurumu'nu kuracağız" diye konuştu. Kılıçdaroğlu, “Ne bakanlığı kuruyoruz? İnsan kaynakları bakanlığı. Böyle bir bakanlığa ihtiyacımız var. Teknolojiyi sürekli izleyecek ev iş dünyası sürekli gelişen bu teknolojiye ayak uydurmak zorunda. Yoksa geride kalacak" dedi. "UYUŞTURUCU YAŞI 10'A İNDİ" Kılıçdaroğlu, “Suç oranının en düşük olduğu belediyeler CHP belediyelerdir. Çünkü biz sokaktaki çocuğumuzu düşünüyoruz, kültür merkezi yapıyoruz. Gitsin müzikle uğraşsın, sporla uğraşsın. Uyuşturucu yaşı 10'a indi. Riske bakın uyuşturucu yaşı 10'a indi. Tam zamanlı eğitim verirseniz uyuşturucu yaşı 10'a düşmez. Geleceği sağlıklı ve tutarlı inşa etmemiz lazım. Bu söylediklerim hayal değil. Bunların hepsi gerçekleşecektir. Türkiye'nin gücü de potansiyeli de var" şeklinde konuştu. “DEVLETİN KÖR KURUŞUNUN HESABINI SORMUŞUMDUR" Kılıçdaroğlu, “Para nasıl toplanır, vergi nasıl toplanır, para nereye harcanır, hayatının 27.5 yılını bu işe harcamış birisi olarak söylüyorum, ben mütevazi bir insanım, övünmekle zamanım yok zaten övünmem de para nasıl toplanır, nasıl harcanır, bunu en iyi bilen Türkiye'deki 10 kişiden biriside benim. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim" dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, “Devletin kör kuruşunun hesabını sormuşumdur. Heder olmasın diye. Biz 8 değil bazen 18 saat bazen 24 saat çalışmışızdır. Bu ülke için çalışmışızdır. Biz böyleyiz. Yetiştiğimiz kültür budur. Bu toplumu büyütmek istiyoruz. Toplumu dünyada saygın kılmak istiyoruz. Hedefimiz o" şeklinde konuştu. “RANTİYE SINIFI" Kemal Kılıçdaroğlu, “Bu düzenden bir sınıf memnun. Rantçı sınıfı. Tarihinin en yüksek gelirlerini son 15-16 yılda rantiye sınıfı elde etti. Sadece iki rakam vereceğim. Faize ödenen para. Dışarıya ödenen faiz; dolar borçlandılar, yakayı tefeciye kaptırdılar. Ödenen faiz 151 milyar 34 milyon dolar. Bir avuç Londra'daki faiz lobisine. 'Biz faize karşıyız' demek kolay. Niye gidiyorsunuz Londra'ya, niye kapalı kapılar ardından toplantı yapıyorsunuz? Niye yalvarıyorsunuz 'bize faiz verin'? Dış güçler diyorlar, ne dış gücü kardeşim para isteyen sensin. Gidip yalvarıp, yakarıyorsun bana borç ver. 240 milyar dolar para ödenecek 1 yıl içerisinde borçlara. Niye ekonomiden bahsetmiyorlar? Size en ağır faturayı kesecekler. Şu lafı unutmayın; size en ağır faturayı kesecekler. İçerideki tefecilere ödedikleri de var. 687 milyar lira. Ne yapılırdı 151 milyar dolarla ve 687 milyar lirayla? Hangi sanayici bu faizi aldı? Hangi çiftçi bu faizi aldı? Hangi okul bu faizi aldı? Bir avuç tefeciye gidiyor bu paralar" şeklinde konuştu. “2 TRİLYON DOLARI HARCADILAR, NE YAPTILAR" “1923-2002 aradan geçen 79 yılda bütün hükümetlerin harcadığı para 713 milyar dolar" diyen Kılıçdaroğlu, “Keban, Atatürk, Karakaya barajları yapıldı. Kıbrıs çıkarması yapıldı, Amerika ambargo uyguladı, büyük bir deprem yaşadık on binlerce kişi hayatını kaybetti. Sanayi devrimini Osmanlı kaçırmıştı, Cumhuriyet sanayi devrimini yakalamak istiyordu. Peki 2003-2017, 14 yılda harcanan para ne kadar? 713 milyar dolar değil, 2 trilyon dolar. Söylesinler, 'yanlıştır' desinler. Diyemiyorlar. 2 trilyon doları harcadılar, ne yaptılar? Bir yıl içinde 240 milyar dolar borç ödeyecekler. Gidiyorsun Londra'ya yalvarıyorsun 'bana borç para verin' diye. Ne diyor? 'Faizi arttır, arttırmazsan vermem' diyor. 'Dış güçlerin oyunu'. Ne oyunu kardeşim? Giden sensin, yalvaran sensin, parayı isteyen sensin, borçlandıran sensin, tefeciye yakayı teslim etmişsin, 'dış güçlerin oyunu'. Yapan sensin. Sen dolar istemezsen onlar sana gelip zorla dolar mı verecek. Herkesin bu gerçekleri görmesi lazım. Yani Türkiye'de para var, bütün mesele parayı yerli yerinde kullanmak" ifadelerini kullandı. “TÜRKİYE'Yİ DOLARA BOĞARIZ" Kılıçdaroğlu, "Muharrem İnce Cumhurbaşkanı, parlamentoda da Millet İttifakı çoğunlukta olduğu zaman, ilk yapacağımız işlerden birisi Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı kurmak olacak. Bu teşkilatın 4 kurucu ülkesi olacak. Türkiye, İran, Suriye ve Irak. Muharrem Bey ilk önce buraları ziyaret edecek. Biz kendi bölgemizde barış istiyoruz. Niye Ortadoğu'da kan akıyor? Ramazan ayındayız, bütün İslam alemi için önemli bir ay ama İslam dünyasında kan akıyor. Silahları kim veriyor, bir grubunu Rusya bir grubunu Amerika. Kaybeden kim? En büyük kaybeden biziz. Size sözüm söz, Ortadoğu'da barışı sağladığımız andan itibaren Türkiye'yi dolara boğarız" dedi.