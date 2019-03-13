(Görüntülü) Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren insanlarımız kardeşimizdir (3)

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AKŞENER ERZURUM'DAN AYRILDI Merkez Palandöken İlçesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada partililerle bir süre sohbet etti. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir...

AKŞENER ERZURUM'DAN AYRILDI

Merkez Palandöken İlçesi'ndeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada partililerle bir süre sohbet etti. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Uykusuz ve beraberindeki heyetle birlikte merkez Yakutiye ilçesindeki tarihi taş mağazalar semtine giden Akşener esnafı ziyaret etti. Gezisini, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Erzurum Kongre Binasına giderek sürdüren Akşener, yetkililerden bilgi aldı. Bir süre sonra buradan çıkan Akşener, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mahmut Uykusuz'un koordinasyon merkezine gitti. Burada da partililerle bir süre görüşen Akşener, günün yorgunluğunu merkez Aziziye ilçesindeki bir lokantada yemek yiyerek attı. Akşener bir tanıdığının evini de ziyaret ederek saat 20.00 uçağı ile Ankara'ya döndü.

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