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(Görüntülü) Akşener: MHP'ye de AK Parti'ye de oy veren insanlarımız kardeşimizdir (2)

SEÇMEN VELİNİMETTİR İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il teşkilatını ziyaretinden sonra merkez Palandöken ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Meral Akşener, açılış öncesi Erzurum...

SEÇMEN VELİNİMETTİR İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin il teşkilatını ziyaretinden sonra merkez Palandöken ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katıldı. Meral Akşener, açılış öncesi Erzurum bar ekibi ve İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli'nin hançer barı gösterisini izledi. Cinisli'yi gösteri için tebrik eden Akşener, burada toplanan kalabalığa hitap etti. Seçmenin velinimet olduğunu söyleyen Akşener, "Bu seçimde dün olduğu gibi 'Ceketimi assam seçilirim,' diyen, 'seçtiririm' diyenlerin kulağını çekmezseniz, bazı uyarılarda bulunmazsanız Erzurum göç veren şehir olmaya devam edecektir. Onların öncelikle Erzurum'un, Erzurumlunun gözünün içine bakabilmeleri için o kulağı çekip kızartacaksınız. Keşke adayların projeleri, hizmet anlayışları yarışsaydı, onlar üzerinden rekabet olsaydı. Şuradan gelirken gördüm; her yerde Tayyip Bey'in fotoğrafı, benim de ayıp olmasın bir- iki fotoğrafımı asmışlar. Zaten hiç asılmaması gerekiyordu. Ben değil, Mahmut Uykusuz, Canan kızım seçilecek. Burada Tayyip Bey seçilmeyecek, adayları seçilecek. Nasıl bir iştir, sanki Türkiye'nin tüm belediye başkanları tek kişi seçiliyor, o da Tayyip Erdoğan. İşi kaynatıyorlar" diye konuştu. 'BENİM GÖNLÜMÜ KIRDIN' Açılış sırasında bölgeden geçen AK Parti seçim aracınının yuhalanmasını uyarıda bulunarak engelleyen Akşener, şunları söyledi: "Yapmayın; arkadaşlara başarılar diliyorum. Ama oradaki sistem şu; yani gönül işi de kardeşim gönül kıra kıra nasıl oluyor bu iş? En başta benim gönlümü kırdın be. Sen hapishaneye giderken yanında ben vardım, dara düştüğün zaman demokrasi adına, adalet adına, hukuk adına yanında bendim. Niye yuhalıyorsunuz; çekin kulağı bırakın. Kulağı çektiniz mi Mahmut Uykusuz'la Canancığım seçildi mi saat 00.30'da çıkacak diyecek ki 'Aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım'. Gelelim Erzurum özeline. Gelir gözünüzün içine bakar. 4,5 sene sonra da tartıya kendi çıkacak, 4,5 sene sonra tartılacak. 4,5 sene boyunca bu tartılmanın endişesiyle yaşamasını istiyorsanız, gelip gözünüzün içine bakıp ne istediğinizi öğrenmesini istiyorsanız, kardeşlerim çekin kulağı, değiştirin bu düzeni. 4,5 sene telef olsunlar sizden oy alıp tekrar seçilebilmek için. Bak İYİ Parti'yi kurmasaydık, üçünçü kere geliyor Erzurum'a, gelir miydi? Yahu rekabet iyi bir şeydir. Gördüğün gibi sonra 'bu kadın' olursun, 'Bayan Meral', 'hanımefendi'ye döndü hafif."

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