(Görüntülü) Akşener Kocamaz ile Ankara'da görüşeceğim, 2 formülü kendisine sunacağız (Yeniden)

Tezcan SOLMAZ DÜZCE, () İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olamayan Burhanettin Kocamaz ile Ankara'da görüşme yapacaklarını, kendisine önerdiği 2 formül olduğunu belirterek, Bugün kendisi Ankara'ya gelecek. Ben Düzce programım bittikten sonra gideceğim. O seçenekler kendisine aittir. O nedenle onun izni olmadan paylaşmam mümkün değil dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde seçim bürosu açılışına katıldı. Akşener daha sonra partisinin Düzce il başkanlığını ziyaret ederek gazetecilerin sorularını cevapladı. Akşener, Burhanettin Kocamaz ile akşam saatlerinde Ankara'da görüşme yapacaklarını açıklayarak, Biz Mersin'de bir komployla karşı karşıya kaldık. Önlemlerini almaya çalıştık. Hukuk, hukuk olmuş, yüzde 100 sayın Kocamaz haklı olmasına rağmen YSK hatta YSK Başkanı Sadi Güven, bizim temsilcimizle dalga geçerek 'Git Genel Başkanına söyle çok gayret ettim' gibi gayri ciddi bir tavırla karar aldı. Sayın Erdoğan için bu bir fırsattı. Niye fırsattı Hukukun ilk kez uygulanacağı bir fırsattı, bu fırsatta netice itibarıyla sayın Kocamaz, sayın Tuna, Vahap Seçer, 3 aday var. 3 aday arasında bir yarışma var. Dolayısıyla yarıştan bir adayın çekilmesi demek haksız bir rekabetin ortaya çıkması demektir. Dolayısı ile Cumhur İttifakı adayı, CHP adayı ve İYİ Parti'nin adayı rekabet edilecek alan buydu. Kimin seçileceğine ise Mersinli karar verecekti. Hukuk işlemesi için buna örnek gösterilecek bir fırsattı. Bu fırsatın tepildiğini nereden anlıyoruz AK Parti'nin, YSK'da ki temsilcisinin çok şecaat gösteren tavrından anlıyoruz. Tarafsız kalmak yerine taraflı bir tutum gösterilmiştir. Hukukun olmadığı, çarpıtıldığı bir memlekette mücadele ettiğimizi biliyoruz, yaşadıklarımız meydanda. Dolayısı ile bu kumpasın bu ihanetin kimsenin yanına kar kalmayacağı aşikardır. Benim bizzat sayın Kocamaz'a önerdiğim iki formül var. Bugün kendisi Ankara'ya gelecek. Ben Düzce programım bittikten sonra gideceğim. O seçenekler kendisine aittir. O nedenle onun izni olmadan paylaşmam mümkün değil. O nedenle paylaşamıyorum dedi. Akşener, Kocamaz'ın aday olamaması ile ilgili olarak İYİ Parti Genel Merkezi içerisinde de ihanet olup olmadığı sorusunu şöyle cevapladı Bizim seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız, yerel seçimlerden sorumlu genel başkan yardımcımız bir gün evvel bütün illeri tek tek kendileri aradılar. Bütün prosedürler kendi içinde tamamlandı. Genel sorun şu; orada arkadaşlarımız bir konsensüsle iş başına geçtiler. Yani sadece benim yada bir başka arkadaşımın atadığı bir insan grubu değil. Orada bizim milletvekillerimizin de onayı alınarak, çünkü biz 24 Haziran sonrası istifa ettirildik. Bütün teşkilatlarımız dahil. Genel merkezin düğmeye bastığı bir konu, böyle bir düşünce bile burada ki komployu, burada ki para iddialarını burada ki açık hava toplantılarında Burhanettin Kocamaz'ı İYİ Parti'den aday olamaz diyenleri gölge altına almak anlamını taşır. İl Başkanınıza güvenemeyeceksiniz, kimse güveneceksiniz Öğreniyorsunuz. Bu o kadar berbat bir durum ki gittikçe paranoyak durumuna gitmeniz demek kötü bir şey. İl Başkanı ne demek Kale komutanıdır. Siz il başkanınıza güvenmeyeceksiniz, onun önerdiği şahsa yetki belgesi vermeyeceksiniz, nasıl yapacaksınız Biz yeni bir partiyiz. Birbirimize güvenerek yola çıktık. 3 yıllık bir mücadele sonunda buradayız. Çok kötü şeyleri birlikte yaşadık. Bu arkadaşlarımız bugün ortaya çıkmış arkadaşlarımız değil. MHP Genel Başkan adaylığı sürecinden bu yana yol yürüdüğümüz arkadaşlar. Dolayısıyla burada bir kumpas var, burada bir ihanet var, doğrudur. Burada para iddiaları var, burada komplo var. Genel Merkeze doğru itildiği zaman burayı örtüyorsunuz. Fail belli, buradan kim kazançlı çıkacak.