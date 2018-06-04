Nursima KESKİN, Kamera: Muhammet BAYRAM, ANKARA () İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi. Akşener binaya girişinde açıklama yapmadı.
(Görüntülü) Akşener, Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'nde
Nursima KESKİN, Kamera: Muhammet BAYRAM, ANKARA () İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmek için CHP Genel Merkezi'ne geldi. Akşener binaya girişinde açıklama...
04 Haziran 2018 Pazartesi 11:56
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