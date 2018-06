(Görüntülü) Akşener: Kahve açacağına emeklinin cebine para koy (4)

GÜMÜŞHANE MİTİNGİNDE KONUŞTU İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Rize'den kara yoluyla geldiği Gümüşhane'de düzenlenen mitingde partililere hitap etti. Türkiye'de işsizlik sorununu çözeceklerini belirten Akşener, "Çiftçiden, esnaftan, memurdan, emekliden aldığımız bilgiler ışığında projeler hazırladık. Bu projelerimiz pek çok kişinin ve özellikle AK Parti'yi yöneten, genel başkanlığı yapan Sayın Erdoğan'ın asabını ve sinirini bozdu. Çünkü biz devletin korkutan, vatandaşını tekmeleyen bir devlet değil, tek başına yumruk gibi inen bir devlet değil, vatandaşının, milletinin omzunda bir el olması gerektiğini söyleyen, buna inanan bir hareketiz. Onun için de bire bir insanı, genci, kadını, esnafı, memuru, çiftçiyi bire bir hedef alan, insana dokunan projeler yaptık. Bunlardan bir tanesi tarımda çalışan kadınların 5 yıllık sigortasını devletin üstlenmesi ve kadınlarımızın sigortalanması. İkincisi tarım bitirildi bu ülkede, çiftçi aç ve perişan bu ülkede. Tarlasına küsmüş çiftçinin tarlası ile barışmasının yolunu açmak, onun için de ithalat cenneti olan Türkiye'yi 5 yıl içerisinde gıda ithalatı, tarım ürünü ithalatını geçmiş, buna karşılık ihracata başlamış bir ülke haline getirmek birinci hedeflerimizden birisidir. Üretim olmadan iş olmaz, üretim olmadan kalkınma olmaz, üretim olmadan zenginlik olmaz. Başka bir sorun da genç işsizliği. İş vermek, devletin görevidir ve borcudur. Bu borcu ve görevi yerine getirmek için her yıl 50 milyar dolarlık istihdam yaratacak, yatırım yapacağız. Yani 5 yılın sonunda her sene gençlerimizi, işsizlerimizi istihdam ederek 5 yılın sonunda işsizliği OECD normlarına getireceğiz" dedi. 'HERKES BANA KAYNAK SORUYOR' Tarım alanında birçok projelerinin de olduğunu kaydeden Akşener, "Herkes bana kaynak soruyor. Televizyonları izliyorum adayların hiçbirine vaatleri ile ilgili kaynak sorulmuyor. Bana soruluyor. Tam da adamına soruyorlar. Şimdi 8 milyar Türk Lirası, bu ne biliyor musunuz? An itibarıyla Türkiye'de 2018 bütçesinin yüzde 1'i. Bu neye tekabül ediyor biliyor musunuz? Hani bu bakanların, bakan yardımcılarının, eşlerinin, oğullarının, çocuklarının, gelinlerinin, kızlarının lüks arabaları var ya, işte onların kira parası. Onlara diyeceğim ki 'İnin o arabalardan inin bakayım, borçlunun borcunu ödeyeceğiz'. Buğdaydan soğana, etten mercimeğe kadar, bu ülke her bir tarım ürünü ithal eder oldu. Gelecek dönemin en önemli kavgası, savaşı su ve gıda üzerinden olacaktır. Tarlasına küstürülen çiftçinin niye tarlasına küstüğünü, bir köylü kızı olarak iyi biliyorum. Çünkü mazot, gübre ve yem pahalı. Mazotu düşüneceğiz; Amerikan çiftçisi kaç liraya kullanıyorsa bizim çiftliğimiz de o kadara mazot kullanacak. Gübre ve yem fiyatlarını da ona göre ayarlayacağız" diye konuştu. 'GEREĞİNİ YAP, TUTUKLAT BENİ KARDEŞİM' İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, kendisiyle ilgili FETÖ iddialarına da tepki gösterdi. İddialara son kez yanıt verdiğini ve bir daha konuşmayacağını belirten Akşener şunları söyledi: "Koskoca Başbakan elinde belge, bilgi, olmadan konuşuyorsa gayri ciddi bir adamdır. Koskoca Başbakan bunu söylüyorsa gereğini yapmalıdır. Ey Sayın Binali Yıldırım, bak benim dokunulmazlığım yok. Ben buralardayım, hemen gereğini yap, tutuklat beni kardeşim. Ama yapamazsınız, biz 40 kişiyiz, birbirimizi biliriz. Kim FETÖ'cü, kim değil ben biliyorum. Benim sülalemde yok ama hepinizin damatları FETÖ okullarından mezun. İsmail Kahraman diye bir adam var. O arkadaş damadı FETÖ'den kaçak, bin yaşında bir abi var ya o. Bin yaşında Atatürk düşmanı, Cumhuriyet düşmanı. İşte bu abimizin damadı kaçak. Adamın damadının iş yerine kayyum geldi. Kayyum kim biliyor musunuz? Diğer damat. Bunların 'Benim FETÖ'cüm, senin FETÖ'cün' diye çaycıyı çorbacıyı içeri tıktığı, bir kısım insanı açlığa mahkûm ettiği, zengininin kaçtığı ve kendi FETÖ'cülerinin ise gayet iyi yaşadığı bir FETÖ ile mücadeleleri var. Bir kere daha diyorum, daha da konuşmayacağım. Bana bugüne kadar FETÖ'cü deyip işlem de yapılmadığına göre, iftira atan herkes 7'den 77'ye kim varsa şerefsizdir, ahlaksızdır. Hadi bakalım hadi bakalım. Ama bunlar ancak dedikodu yapar. Bunlar bu mücadeleleri yapamaz. Korkak tavuklar yapamaz. Hani Amerika'ya Osmanlı tokadı atılacaktı, 3,5 saatlik görüşmeden sonra ortaya ne çıktı? 14 şeker fabrikasının satışı çıktı. Bunların tamamı şeker fabrikasını satın alanlar. Seçildiğim ilk gün bunları iptal edeceğim. Sakın bu işe elinizi sokmaya kalkışmayın." 3600 ek gösterge konusunu 6 aydır dillendirdiğini aktaran Akşener, hükümet kanadından bazı meslek gruplarına 3600 ek gösterge verileceğinin açıklandığını hatırlattı, müjdede kendisinin payı olduğunu söyledi. İçişleri Bakanlığı döneminde polislere ekstra yüzde 18 zam yapıldığını da dile getiren Akşener, uygulamanın kendileri dönemine nasip olacağını da ekledi.