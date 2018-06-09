Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü
Hastanede dehşet... Doktoru bayıltana kadar...

(Görüntülü) Akşener: Dümene çomak sokuyoruz (2)

ŞEHİT ASKERİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Trabzon'daki mitinginin ardından kara yolu ile geldiği Giresun'un Eynesil ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın...

ŞEHİT ASKERİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ İYİ Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener, Trabzon'daki mitinginin ardından kara yolu ile geldiği Giresun'un Eynesil ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen operasyonlar sırasında, 2 Haziran'da şehit olan Giresunlu Uzman Çavuş Hakan Ergin'in (28) evini ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ziyarette, Akşener, şehidin babası Ahmet ve annesi Aynur Ergin ile görüştü, taziyelerini iletti. Akşener ve beraberindekiler ardından Giresun'a geçti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325