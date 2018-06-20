(Görüntülü) Akşener: 24 Haziran akşamı, Türkiye'de değişim zamanı olacak (1)

NE KADAR ÖKÜZLÜK VARSA BİZE YAPILIYOR Meral Akşener, Iğdır mitinginin ardından karayoluyla Erzurum'a geldi. İstasyon Meydanı'nda yağmur altında toplanan kalabalığa seslenen Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yüklendi. 24 Haziran seçimlerini kendilerinin arzu ettiğini ancak pişman olduğunu belirten Akşener, "Bu seçimin süper baskın seçim olmasını kendileri arzu ettiler, pişman oldular. Bu nedenle sadece İYİ Parti'ye, İYİ Parti'nin adaylarına, genel başkanına sanki savaşa gidiyormuşuz gibi her yerde zorluk çıkarılıyor. Stantlarımıza saldırılar, kadın arkadaşlarımızı dövmeler, yaralamalar Türk milletinin kültürüne, ferasetine, irfanına Türk İslam kültürüne uymayan ne kadar öküzlük varsa bize yapılıyor. Şimdi ben Meral Akşener isem bunları bunlara yediririm ama şu seçimin yapılmasını istiyorum. Çok yadırgadığım şeyler oldu. Cumhur ittifakı dışında oy kullanacaklara 'alçak' dedi. Kendisine misliyle iade ediyorum" diye konuştu. 'KERESTE GİBİ ADAMLAR ŞEREFSİZ GİBİ GEZMEKTEDİR' Erzurum'un birinci probleminin gençlerin işsizliği, ikincisinin göç edilmesi olduğunu söyleyen Akşener, MİT'in 2,3 milyar Türk lirası kaynağı olduğunu ifade etti. TİKA'nın 36 milyar Türk lira bütçesi olduğunu aktaran Şener şunları söyledi: "Ben TİKA'nın niye böyle ortaya çıktığını anlamadım. Binali Yıldırım çıktı dedi ki; 'Bu Meral Akşener TİKA'yı kaldıracak. Onun içinde FETÖ'den talimat aldı.' Hem kocaman kuyruklu yalan ve iftira var. Biliyorsunuz bana 2,5 yıldır FETÖ aşağı yukarı denildi. Benim dokunulmazlığım yok. Varsa elinizde bilgi getirin, gereğini yapın, ahanda şurada tutuklayın kardeş. Sonra ben öncelikle dedim ki; 'Koskoca başbakansın yalan söylüyorsun.' Bir başbakana yalancı demek çok ağır bir şeydir, yaladı yuttu. Bana bugüne kadar FETÖ'cü deyip de ispat edemeyen herkes iftiracıdır, hepsi şerefsizdir, alçaktır. Kereste gibi adamlar şerefsiz gibi gezmektedir. Bu adam bunu bana niye dedi? Ben Türk milliyetçisiyim ya TİKA'yı Özal kurdu ya oradan beni vurmak için. TİKA'ya bir bakalım dedim, bu nasıl bir şey. 6,5 milyar dolar cebinizden çıkan para var. 8 milyar dolar, 37 milyar Türk lirası bir yılda harcıyor. Sayıştay denetimi yok, sonuçta para uçmuş gitmiş. Bu arada saray var saray. Hani Sayın Erdoğan arada bir hurra oluyor ya Amerika'ya Osmanlı tokadı atıyordu. Ey diyecekti hop şuraya gelindi Tillersonla 3,5 saat konuştular. Osmanlı tokadı beklerken 14 şeker fabrikası uçtu gitti. Sebep fabrikalar zarar ediyormuş. Bunların bir yıllık zararı sarayın 13 günlük masrafıyla eş değer." 'ÖĞRETMENLER ATANACAK' Seçim sonrası Cumhurbaşkanı olunca atanamayan öğretmenlerin tayin edeceğini vaat eden Akşener, "Farklılıkları ortadan kaldıracağız. Sözleşmeliyi, kadroluyu, ücretli öğretmen, performans meselesi, iyi öğretmen kötü öğretmen, iyi okul kötü okul devlet, özel okul bütün bunların hepsini kaldıracağım. Nasıl Aziz Sancar, Mardin Lisesinden mezun olup Nobel ödülü aldıysa, şu meydanda kaç tane Aziz Sancarlar var onların yolunu açacağız" diye konuştu. 'TÜRK TARIMI TAAMMÜDEN BİTİRİLMİŞ' Erzurum denilince akla hayvancılık ve turizmin geldiğini dile getiren Meral Akşener, şöyle devam etti: "Turizm gitti gümbürtüye herkesle kavgalı, kim nereye geliyor? İç turizm millet fakirleşti. Türk tarımını bilerek taammüden bitirilmiş. 2010 yılına kadar Türk tarımının gayri safi milli hâsıladaki yeri 85 milyar dolar. Bugün buraya hangi şartlarda geldiğinizi biliyorum. Adaylarımızı hastanelere propaganda amaçlı hastaları ziyaret etmelerine müsaade edilmeyen bir dönemdeyiz. Olağanüstü hal şartlarında seçime gidiyoruz, ama bu arkadaşlar korkudan ölüyor. Zaten eşit değil. Herkes herkesi tehdit ediyor da benim gibilere vız gelip tırıs gidiyor. Ben biraz mizah katarak anlatıyorum ama bunların hepsi ağlanacak meseleler. Öyle bir durumdaki Türkiye, 4 yıllık üniversite mezunları işsiz. Annesinin bababasının karşısında başı önde. Abuk sabuk harcamalar, 65 milyar dolara meşhur bir Kanal İstanbul yapmaya çalışıyorlar. Sayın Erdoğan'a göre bizim aklımız yetmiyor. Öyle bir çılgın proje. Peki bu 65 milyar doları oraya gömdün Türkiye'ye getirisi ne olacak? Süveyş Kanalı'na Mısır 9,5 milyar dolarlık bir yatırım yaptı. Mısır'a getirisi 13,5 milyar dolar. 65'in neyi var, atta. Paralarınız attaya gitti. Andolsun şart olsun ki Cenab-ı Hak bana nasip etsin kuruşunu o atılan ceplerden almazsam namerdim." 'ZÜRRİYETİNİZE GÖZ DİKMİŞLER' Önemli stratejik ürünlerimizden birinin pancar olduğunu ifade eden Meral Akşener, "Bizim hayvan yetiştiricisi içinde önemli, şeker için de önemli. Sayın Erdoğan 3 çocuk diyordu, itirazım olmadı, iyi bir şeydi. Meğer bizle dalga geçiyormuş. Nişasta bazlı şekeri yedirin, bilim adamı diyor ki kısırlık yapıyor. Zürriyetinize göz dikmişler, sonra 3 çocuk diye dalga geçiyorlar. Bu şeker fabrikalarını satın alanlara miting alanlarından seslendim Cumhurbaşkanı olduğum gün geri alacağım, elinizi oraya sakın sokmayın" diye konuştu. FORMA HEDİYE EDİLDİ Hediye edilen Erzurumspor formayı gösteren Akşener, "Kocaeli'nde cumhurbaşkanına forma hediye etmişler. Kriminal inceleme yapılmadığı için arkadaş takmamış. Hem Müslüman görünüşlü olacaksın hem de ne bir nefes evvel ne bir nefes sonrasına inanmayacaksın. Sporculardan, taraftarlardan hiç hain çıktığını görmedim" diye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Yöreye özgü ehram giyen Meral Akşener, kendisine ve milletvekillerine "Ocağınıza düştüm" diyip oy isteyerek konuşmasını bitirdi. Turgay İPEK-Hümeyra PARDELİ/ ERZURUM, ()