(Görüntülü) Aksakal İstanbul adayımız, adaylıktan çekilmiştir (Muammer Aydın konuştu) -2
12 Mayıs 2019 Pazar 20:47
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