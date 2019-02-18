(Görüntülü) AK Partili Güler: Çalışmalarımız Ordu'nun dünya markası olması yolunda olacak

Faruk KAHRAMAN-Emre KOLTUK/ORDU, () - AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Bizim en büyük değerimiz Ordulu olmaktır. Bundan sonraki çalışmalarımız Ordu’nun bir dünya markası olması yolunda olacaktır” dedi.



AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen vefa yemeğine katıldı. En büyük değerlerinin Ordulu olmak olduğunu belirten Güler, “Barışın temeli defne dalıdır ama ben bundan sonra barışın asıl simgesinin fındık dalı olduğuna inanıyorum. Fındık sadece şikâyet ettiğimiz bir ürün olmayacak, katma değeri yüksek bir ürün haline gelecek. Bizim en büyük değerimiz Ordulu olmaktır. Bundan sonraki çalışmalarımız Ordu’nun bir dünya markası olması yolunda olacak. Denizi doldurarak havaalanını nasıl yaptıysak, turizm projelerinde belki yeni bir Bergama’yı Ordu’nun eski eserlerinin ortaya çıkarılmasıyla gerçekleştireceğiz” dedi.



‘TEMİZ SİYASET YAPACAĞIZ’



Belediyeciliğe 1994 yılında başladıklarını ifade eden Güler, “Bizim başarılarımız tek bir formüle dayanıyor, o da partimizin ismi olan ‘Ak’, yani ‘adalet’ ve ‘kalkınma’. İkisi birleştiği zaman temiz anlamında olan ak kelimesi ortaya çıkıyor. Dolayısıyla biz burada temiz siyaset yapacağız. Biz belediyeciliğe 1994 yılında başladık. Belediyecilik serüvenimizde başarılı olmamızın nedeni çok basit bir formüle dayanıyor. Bunlar para idaresi, insan idaresi ve kaynak idaresidir. Bu formülleri doğru kullanırsak başarı gelecektir” diye konuştu.