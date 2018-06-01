(Görüntülü ) Ak Partili Eker: Ortadoğu'ya dönük vekalet savaşlarının hedefi, AK Parti ve Erdoğan'dır
01 Haziran 2018 Cuma 23:08
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