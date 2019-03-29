(Görüntülü) AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Döğücü'den ‘En sessiz kampanya’

İSTANBUL, () - AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, engelleri kaldırmak için işaret dili öğrendi. İşitme engellilere işaret dili ile seslenen Döğücü, "Engelli vatandaşlarımızı çalışmalarımızın odak noktasına koyduk. Sosyal hayata katılabilecekleri şekilde planladık” dedi.







AK Parti Sancaktepe Adayı Şeyma Döğücü, seçim çalışmalarından biri olan ‘En Sessiz Kampanya’ projesi kapsamında işaret dili öğrendi. İşitme engelli vatandaşlara işaret dili ile seslenen Döğücü, projelerinin odak noktasında engellilerin olduğunu belirtti.







“ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZIN HEM KENDİLERİNE HEM GÖNÜLLERİNE HİTAP ETTİK”







Engellilerin çok güzel bir Sancaktepe’de yaşayacağını belirten Döğücü, şunları söyledi:





“90 günlük bir kampanya ile başladık. Son günlerimize geldik. Bütün kesimlerimize ulaşmaya çalıştık. Sancaktepe’mizin bütün değerleri ile bir araya geldik. İhtiyaçları belirledik projelerimizi de ona göre düzenledik. Sancaktepe’de gençlerimiz çok, kadınlarımız çok ve engelli vatandaşlarımız da çok. Biz engelli vatandaşlarımızı da dikkate alarak projelerimizi yapıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı çalışmalarımızın odak noktasına koyduk. Sosyal hayata katılabilecekleri şekilde planladık. Kaldırımlarımızdan ulaşıma, çalışmalarımızın hepsinde engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya çalıştık. Onların hayatlarını kolaylaştırmaya çalıştık. Bunu da vurgulamak için 'En Sessiz Kampanya’yı yaptık. İşitme engelli vatandaşlarımızın hem yanında olmak hem de onlardan destek olmak için işaret dilini öğrendim. Onlara işaret diliyle seslendim. Onların yürekleri çok geniş. Engelli kardeşlerimize çok güzel bir Sancaktepe hazırlayacağız. Çünkü hepimiz bir engelli adayıyız. Eğer onların hayatlarını kolaylaştırabiliyorsak ne mutlu bize. Biz işitme engelli vatandaşlarımızın hem kendine hem gönüllerini hitap ettik.”







“ENGELSİZ HAYAT PROJESİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİM”







Engellilerle ilgili projelerinden bahseden Döğücü, “Sancaktepe’de engellilere yönelik dinlenme evlerimiz var. Engelli vatandaşlarımız geliyor biz de onları bu evlerde misafir ediyoruz. Birçok tesiste onlara özel hazırlanmış yerler mevcut. Ben de ‘engelsiz hayat’ projesini hayata geçireceğim. Rehabilitasyon, psikolojik danışmanlık alabilecekleri, bedensel ve zihinsel gelişimlerini geliştirebilecekleri çok güzel bir proje olacak. İnşallah onlarla birlikte Sancaktepe’de çok güzel günler geçireceğiz” dedi.