(Görüntülü) AK Parti'nin Diyarbakır adayı Atilla: Zafer sancağını surlarda dalgalandıracağız

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, () - AK Parti'nin 31 Mart yerel seçimi Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumali Atilla, kenti yeniden inşa edeceklerini belirterek, "Bütün çalışmalarımızı tevazu, samimiyet ve gayretle yerine getireceğiz. AK Parti'nin zafer sancağını surlarımızda dalgalandıracağımıza inanıyorum" dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cumali Atilla, Kayapınar ilçesinde, seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Açılışa AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat ile AK Parti'li 17 ilçe belediye başkanı adayı ve çok sayıda partili katıldı. Açılışta konuşan Atilla, kentte görevde olduğu 2 yıllık sürede, önceki yönetimlerin yaptıklarının tamamından daha fazla eseri, projeyi ve hizmeti borçlanmadan hayata geçirdiklerini söyledi. Milletin parasını millete harcadıklarını belirten Atilla, şöyle konuştu: "Kadim Diyarbakır'ın tarihinden aldığımız güç ve maneviyatla medeniyet ve şehir ana bağlamında Diyarbakır'ı yeniden inşa edeceğiz. Diyarbakır'ı yeni şehircilik vizyonuyla buluşturacağız. Diyarbakır'ı daha yaşanabilir, çevreci, ihtiyaçlara cevap veren, kültürel mirasına sahip çıkan, imar ve şehircilikte örnek olan bir şehir haline getireceğiz. Bütün çalışmalarımızı tevazu, samimiyet ve gayretle yerine getireceğiz. Bu kez AK Parti'nin zafer sancağını surlarımızda dalgalandıracağımıza inanıyorum. Birlikte aynı heyecan ve aşkla çalışıp, Allah'ın izniyle Diyarbakır'ı hak ettiği yere taşıyacağız. Birlikte çalışacağız, birlikte kazanacağız." EKER: BU ŞEHRİ YIKANLARA DİYARBAKIR, HAKKINI HELAL ETMEYECEK Cumali Atilla'nın konuşmasının ardından söz alan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Eker, kentin kaderine sahip çıkılması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi: "Şartlar uygun, şartlar müsait. Kimse sizin iradenize ipotek koyamaz. Kendi irademize, kendi demokratik talebimize uygun bir tutum takınalım ve bu defa Diyarbakır'ı 'ak belediyecilik'le buluşturalım ki dünya alem belediyecilik nasılmış, şehir nasıl güzelleşirmiş görsün. Diyarbakır buna uygun. Diyarbakır'ın şartları buna müsait. Eğer Cumali Atilla'yı büyükşehir belediye başkanı, AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını da seçersek Diyarbakır; güzel günler görecek, barış ve huzur görecek. Allah'ın izniyle annelerin gözyaşları dinecek, babaların yürek yangınları sönecek, evimiz barkımız tekrar huzur bulacak. Aşımız inşallah artacak, işimiz artacak. Biz bunun için varız. Bizim siyasetteki varlığımız bunun içindir. Merkezi hükümette AK Parti hükümeti, Türkiye'yi bir yere taşıdı. İnanılmayacak şekilde Türkiye'de her sahada ilerleme sağlandı; ama Diyarbakır Belediyesi, bunları Diyarbakırlılar için geçmişte yerine getirmedi. Gönderilen paraları doğru yerde harcamadı; çünkü onların böyle bir derdi yok. Onlar, gözyaşı ve kan daha artarsa kavga ve şiddet daha çok artarsa terör örgütü galip gelirse, diye başka bir şeyin hülyasını görmeye başladılar. Kan üzerinden görülen hülyanın hiç kimseye faydası olmadı, olmayacak. Biz kan ve gözyaşı değil, huzur ve barış istiyoruz. Bu şehri yıkanlara bu Diyarbakır, hakkını helal etmeyecek. Bu şehrin, Sur'un içine bombaları döşeyenler, buralara mayınları döşeyenler, masum Kürt gençlerin kanına girenlere bu şehir, bu toplum hakkını helal etmeyecek. Diyarbakır'ı örnek bir şehir yapmak için bu yola çıktık. Bunun için mücadele ediyoruz. 31 Mart bunun önemli bir tarihidir ve önemli bir aşamasıdır."