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(Görüntülü) AK Parti'li Yazıcı: Uluslararası örgütlerin artık gecikmeye lüksleri yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyenleri bu eylemi icra edebilecek duruma getiren kişilerin sorgulanması gerektiğini belirterek, "Dünyanın sulhu, huzuru için oluşturulmuş...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyenleri bu eylemi icra edebilecek duruma getiren kişilerin sorgulanması gerektiğini belirterek, "Dünyanın sulhu, huzuru için oluşturulmuş uluslararası örgütlerin artık gecikmeye lüksleri yok. Hemen bu olayın arka tarafını, bu perspektifle bakıp deşifre etmeleri insanlığın geleceği bakımından son derece kıymetlidir" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Bolu İhsaniye Mahallesi'nde bulunan el sanatları merkezini ziyaret ederek, kadınlarla sohbet etti. Ardından Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ı ziyaret eden Yazıcı, burada yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda'daki iki camiye düzenlenen terör saldırısını lanetledi. Hayati Yazıcı, "Yeni Zelanda'da gerçekleştirilen bu çok gaddar, alçak eylem sonucu sanırım son rakamlar 50 dolayında insan orada camide, camilerde şehit edildi, katledildi. 21'inci yüzyıldayız, böyle bir çağda insanlığın bu kadar müktesebatı varken böylesi eylemlerin icra edilir olması, sadece insan katletmenin ötesinde, değerlerin de katledilmesidir" diye konuştu.

Yazıcı, katliamla ilgili uluslararası örgütlerin gecikmeye lüksü olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Burada hukukçu kimliğimle ifade etmek isterim ki, eylemi icra eden maddi failler yani o silahları ellerine alıp, sırtlarında taşıyıp ya da nasıl taşıdılarsa onu kullanmak suretiyle bizzat eylemi icra edenler var ama söylemleri ile İslam düşmanlığı ile o insanları, o insanlık müsveddelerini bu eylemi icra edebilecek duruma getiren kişiler de var. Asıl onun sorgulanması gerekiyor. Bu insanlık için çok büyük bir tehlikedir. Dünya bu konuda, dünyanın sulhu, huzuru için oluşturulmuş uluslararası örgütlerin artık gecikmeye lüksleri yok. Hemen bu olay dolayısı ile olayın arka tarafını bu perspektifle bakıp deşifre etmeleri, insanlığın geleceği bakımından son derece kıymetlidir. Bir kez daha bu eylemcileri lanetliyorum."

YAVAŞ HAKKINDAKİ İDDİALAR

Millet İttifakı'nın CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş hakkındaki 'sahte senetle icra takibi' iddialarıyla ilgili ise şu açıklamada bulundu:

"Bu süreçleri çok suhunetle ve sükunetle hukuk kurallarını da aşmadan ifade etmekte fayda var. Olan şeylerin açıklanmasında bir sakınca olmadığı kanısındayım hukuki anlamda. Çünkü kişi kamunun önüne çıkmış, Ankara gibi büyük bir şehrin belediye başkanlığına talip olmuş, Türkiye'nin en eski partisi de bunu aday olarak göstermiş, takdim etmiş. O halde bunun yaptıkları, yapmadıkları kamu nezdinde bir ayna gibidir. O gelmiş ayna, şimdi o aynadaki görüntüleri elbette ki Mansur Bey izah etmekle karşı karşıyadır. Hele o atıldığı söylenen tweet ve sosyal medya paylaşımları, onların gerçekliği var ki dosyaya girdiği söyleniyor. Hiç yakışmayan, izahı da mümkün olmayan, belki de konusu suç teşkil edebilecek içerikteki söylemlerdir diye düşünüyorum."
 

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