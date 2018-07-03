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(Görüntülü) AK PARTİ'Lİ VEKİLLER MAZBATALARINI ALDI

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,()24 Haziran'da yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilen AK Parti Hatay milletvekilleri Hatay Adliyesi'nde yapılan törenle mazbatalarını aldı. Hatay'ın ilk kadın vekillerinden Sabahat Özgürsoy Çelik?e...

Haber-Kamera: Hüseyin BOZOK/HATAY,()24 Haziran'da yapılan genel seçimlerde milletvekili seçilen AK Parti Hatay milletvekilleri Hatay Adliyesi'nde yapılan törenle mazbatalarını aldı. Hatay'ın ilk kadın vekillerinden Sabahat Özgürsoy Çelik?e mazbatasını İl Seçim Kurulu hakimlerinden Mehtap Karslı verdi.AK Parti?den Hatay milletvekili seçilen Hacı Bayram Türkoğlu, Hüseyin Yayman, Abdurkadir Özel, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, Hatay Adliyesi'nde düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. AK Parti İl Başkanı İbrahim Güler, ilçe başkanları, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katıldığı törende Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu'na mazbatasını İl Seçim Kurulu hakimlerinden Sevcan Koku verirken, Hüseyin Yayman?a mazbatasını Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet Turan Oral, Abdulkadir Özel?e Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne, Hüseyin Şanverdi'ye İl Seçim kurulu hakimlerinden Cangül Sazak ve Hatay'ın ilk kadın vekillerinden Sabahat Özgürsoy Çelik?e ise mazbatasını İl Seçim Kurulu hakimlerinden Mehtap Koku takdim etti. Mazbata töreni toplu fotoğraf çekimi ve partililerin tebriklerinin ardından son buldu.

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