(Görüntülü) AK Parti'li Ünal: İletişimle ilgili farklı bir süreç başladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medyanın gücünden bahsederek fikirlerin bir anda farklı alanlarda etki ettiğini ve iletişimle ilgili farklı bir sürecin başladığını söyledi.



AK Parti Kahramanmaraş il teşkilatı tarafından düzenlenen istişare toplantısına; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici katıldı. Toplantıda konuşan Mahir Ünal iletişimde farklı bir sürece girildiğini belirterek, sosyal medyanın önemine değindi. Ünal, "Bir twitter kullanıcısı genç bir fikir ortaya atarak, 'Neden yılda bir ağaç dikme bayramı dikme gününü kutlamıyoruz' dedi. Bu fikir bir anda bütün sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. Önce AK Parti Çevre Şehircilik ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı genci davet etti. Akşam da Cumhurbaşkanımız bununla ilgili tweet attı. Yani ortaya güçlü bir fikir koyduğunuzda, artık bir anda farklı alanlara dönük etki oluşturulabiliyor. Bu yönüyle iletişimde artık çok kıymetli bir süreç başladı. Bu nedenle gazeteciliğin tanımı değişmeye başladı derken bunu kastediyorum. Yaşanan değişim ve dönüşüm kaçınılmaz olarak, sizlerinde bu durumun parçası olarak, birçok konuda kendinizi yenilemeniz ve pozisyonunuzu değiştirmeniz gerekiyor. Sadece gazeteciler için değil herkes için herşey değişiyor" diye konuştu.



ÜNAL: TRUMP DÜNYANIN YENİ NORMALİ



Devlet başkanlarının sosyal medya ile ilgili etkilerini ifade eden Mahir Ünal, "Trump'ı anormal buluyorlar. Oysa Trump artık dünyanın yeni normali. Bir twetle Çin'le ticaret savaşı başlatan, başka bir tweetle ticaret savaşını sonlandıran, dijital dönüşümün sonuçlarını iyi bir şekilde yöneten bir devlet başkanıyla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden yeni normali anlamak için çaba sarf etmek gerekiyor" dedi.