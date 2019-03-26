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(Görüntülü) AK Parti'li Türkmen, seçim çalışmalarını sürdürüyor

ANKARA, () CUMHUR İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, seçim çalışmaları kapsamında, Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan seçim standını ziyaret etti. AK Parti'li Türkmen, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını...

ANKARA, () CUMHUR İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, seçim çalışmaları kapsamında, Tunalı Hilmi Caddesi'nde bulunan seçim standını ziyaret etti. AK Parti'li Türkmen, 31 Mart yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Tunalı Hilmi Caddesi’nde bulunan seçim standını ziyaret eden Türkmen, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Daha sonra vatandaşlar ve sokak hayvanları ile birlikte Kuğulu Park'tan Tunalı Hilmi Caddesi boyunca yürüyen Türkmen, Çankayalı vatandaşların hayvanlara ilgisinin yoğun olduğunu ifade etti.

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