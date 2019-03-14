(Görüntülü) AK Parti'li Türkmen: Ben kendime bir şans istiyorum

Cumhur İttifakı AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, "Ben kendime bir şans istiyorum. Bu şans Çankaya'nın şansı olsun. Çankaya'yı hak ettiği yere hep birlikte taşıyalım. Bunu canı gönülden istiyorum" dedi.







AK Parti'li Türkmen, Aşk FM, Ostim Radyo, Radyo Trafik, Radyo Ses ve Radyo Beyaz'dan canlı olarak ortak yayınlanan Ankara Meydanı programına katıldı. Türkmen, seçim çalışmaları kapsamında Çankaya için açıkladığı projeleri rr ile ortak yayında paylaştı.







'BUNU YASAKLAYACAĞIM'



Türkmen, kadın ruhu ve sanatçı kimliği ile kendini Çankaya’nın ve Çankayalının hizmetine hazır hissettiğini söyledi. Çankaya için projelerini 5 adımda topladıklarını ifade eden Türkmen, şunları söyledi:



"Yapacağım ilk iş belediye personeline vereceğim bir talimat vermek olacak. Gelen hiçbir telefona müracaat eden hiçbir vatandaşımıza, 'Bu bize bağlı değil, burası bizim sorumluluk alanımızda değil, Büyükşehir Belediyesi’ni ilgilendiriyor' gibi bir cevap verilmeyecek. Bunu yasaklayacağım. Çünkü Çankaya ve Çankayalı bundan çok yorgun. İnsanlar maalesef gidip gelmekten yorulmuşlar. Şimdi bir şansımız var. Bu şansı Çankaya için değerlendirmek gerekir diye düşünüyorum."







'ÇANKAYA’YI HAK ETTİĞİ YERE HEP BİRLİKTE TAŞIYALIM'



Türkiye’nin kadını destekleme konusunda samimi olduğunu kaydeden Türkmen, "Bana bir defa şans versinler. 31 Mart akşamı Çankaya Belediyesi’nin ilk kadın başkanını hep birlikte seçelim. Çankayalı kadınlar ile kocaman ve güçlü bir kadın eli oluşturalım. Kadın gözüyle kadın vicdanı ile Çankaya'mıza hizmet sağlayalım. Ben kendime bir şans istiyorum. Bu şans Çankaya’nın şansı olsun. Çankaya’yı hak ettiği yere hep birlikte taşıyalım. Bunu canı gönülden istiyorum" diye konuştu.







ANKARA, ()