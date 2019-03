(Görüntülü) AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Partimizde gençlerin şaha kalktığı bir dönem

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, 31 Mart yerel seçimler öncesi gençlerle bir araya geldi. İBB Gençlik Meclisi’nde coşkuyla karşılanan Şenocak, “Partimizde bayanların ve gençlerin şaha kalktığı bir dönemi yaşıyoruz” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’nin Mart ayı olağan oturumuna AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş ve gençler katıldı. Burada yaptığı konuşmada, her zaman gençlerin yanında olacağının sözünü veren Şenocak, “Genç ve bayan kardeşlerimize her zaman yer veriyoruz. Partimizde bayanların ve gençlerin şaha kalktığı bir dönemi yaşıyoruz. Bugün de gençlerden büyük bir enerji aldık. Anlamlı bir yerdeyiz. Büyükşehir Belediyesi’nin Gençlik Meclisi’ndeyiz. Buranın farklı bir anlamı da var; bu meclis, 1997 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu bir meclis” dedi. “DAHA İYİ İŞLERE İMZA ATACAĞIZ” Genç bir başkan olarak her zaman gençlerin yanında olacağını ifade eden Şenocak, “Filizler zamanında iyi atıldığında meyvelerini de vermiş oluyorlar. Yaklaşık 400 kardeşimizle beraber olduk. Tecrübelerimizi paylaştık, süreci beraber istişare ettik. Kendileriyle alakalı yarınları bir kez daha analiz etme fırsatı bulduk. Biz inanıyoruz ki meclisteki kardeşlerimiz bu ülkenin yarınları için çok iyi iş yapacak olan kişiler. Bu süreçte bizde üzerimize düşen sorumlulukların tümünü yerine getirebilmek için genç kardeşlerimize destek olmaya gayret ediyoruz. Daha iyi işlere imza atacağız. Cumhurbaşkanımızın özellikle genç kardeşlerimize verdiği desteklerden ötürü birçok yetişmiş kardeşimiz var. Bende genç bir başkan olarak genç kardeşlerimizin sürekli yanında yer almaya gayret ediyorum” diye konuştu. “GENÇLERE VERDİĞİMİZ ÖNEM HER DÖNEM ARTIYOR” Gençlere verilen öneme değinen Şenocak, “Biz de seçim arifesinde yaptığımız meclis listesi içerisinde birçok genç kardeşimize yer verdik. Bizim gençlere verdiğimiz önem her dönem artarak devam ediyor. Bayanlara verdiğimiz önem her dönem artarak devam ediyor. Biz sürekli gençliğin yanında olacağız” ifadelerini kullandı. İBB Gençlik Meclisi Başkanı Samed Ağırbaş da, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi olarak 31 Mart’taki yerel seçimlere hızlı bir şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah adayımız Binali Yıldırım Bey’le beraber 1 Nisan’dan itibaren İstanbul’da yeni bir süreç başlayacak” dedi.