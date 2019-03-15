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(Görüntülü) AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: İmamoğlu sen kimin adayısın?

İSTANBUL, () - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Millet İttifakı ve Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Başkan Şenocak, Millet İttifakı'nın milletle alakası olmadığını vurgulayarak, "Ekrem İmamoğlu sen kimin adayısın?"...

İSTANBUL, () - AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Millet İttifakı ve Ekrem İmamoğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Başkan Şenocak, Millet İttifakı'nın milletle alakası olmadığını vurgulayarak, "Ekrem İmamoğlu sen kimin adayısın?" dedi.


 

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi saha çalışmalarına devam eden Başkan Şenocak, Eyüpsultan’da ziyaretlerde bulundu ve Şenocak, "Eyüpsultan bereketini yaşıyoruz bugün. Gerçekten çok güzel bir ilgi var. İnşallah bu yerel seçimde de Eyüpsultan yine hak ettiği değerle yoluna devam edecektir. Sokak sokak hane hane dolaşıyoruz" diye konuştu.


 

"ADI MİLLET AMA MİLLETLE ALAKASI YOK" 


 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın Cumhur İttifakı adayı olarak ziyaretlerde bulunduğunu ve vatandaşlarla buluştuğunu dile getiren Başkan Şenocak, Ekrem İmamoğlu'nu ise seçmenlerin sahiplenmediğini, bunun sebebinin ise terör örgütleriyle bağlantılı olanlarla iş birliği yapmaları olduğunu söyledi.


 

Başkan Şenocak, konuşmasına şöyle devam etti:


 

"Karşı tarafta bir aday var. Bu adayın aslında nereden olduğu belli olsa da adına millet dedikleri ama milletle alakası olmayan bir topluluktan. Çünkü bu zihniyet, millete karşı hiçbir zaman olumlu işler yapmadı. Milletin yanında hiç olmadılar. Sadece dönemsel olarak milleti kullanmaya ve millete hep yalan söylemeye gayret ettiler. Hamdolsun milletimiz de her defasında bunun dersini verdi. Adını millet diye koymuşlar ama milletle alakaları yok. Fakat şimdi bu dönem onu da saklamaya çalışıyorlar. Sahada soruyorlar 'kimin adayısın?' işte, 'herkesin oyuna talibiz' diyor. Anladık da kimin adayısın? Mesela Cumhur İttifakı'nın adayı bizim adayımız, senin adayın seni nasıl sahiplenecek. Ya da hangi sıfatla sana mühür basacaklar."


 

"BİZİM MİLLETİMİZ BUNLARI ELİNİN TERSİYLE İTER"


 

CHP'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun yapılan ittifakları gizlediklerini ve bunu söyleyemediklerini vurgulayan Başkan Şenocak, "CHP'nin hem terör uzantısı HDP'nin, hem bunun İP'i, Saadet Partisi böyle 4'lü bir konsorsiyumun içerisinde beni destekliyorlar cümlesini kullanamıyor. Niye, çünkü bizim milletimiz, terör uzantısı olan bir partiye bu noktada gönül vermez, elinin tersiyle iter ve terör uzantısı bir partiye destek vermez. Biz ise her bölgeden oy alıyoruz, biz ne olduğumuzu millete açık seçik söylüyoruz. Bugüne kadar kendimizi gizleyerek politika izlemedik. Neysek o dedik. Milletimizin bizi bildiği gibi sahada yürüdük. Zaten bunların bu oyunlarına millet en güzel cevabı, o uzantılarla beraber kol kola, el ele yol yürüdüğünün cevabını sandıkta verecek. Anketlerde milleti kandırma taktiklerinin, işte şu kadar oy oranımız gibi şeylerin cevabını 31 Mart akşamı milletimizle birlikte göreceğiz. En güzel anketi sandıkta göstereceğiz" ifadelerini kullandı.


 

Saha çalışmalarının ardından Başkan Şenocak, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen Konyalılar gecesine katıldı. 

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