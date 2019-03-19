Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3 istifa
Soylu'nun açıklamalarının ardından CHP'den 3...
17 Aralık Kumpas Davası'nda karar; 15 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis
17 Aralık davasında 15 sanığa...
PİYASALAR - Fed faiz toplantısı öncesi dolar 5.46 lirada
Fed faiz toplantısı öncesi dolar...
Hollanda’da polisin operasyon yaptığı bölgedeki Türkler: “Ruhsal sorunları vardı” 
Hollanda(daki saldırgan Türk asıllı çıktı

(Görüntülü) AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: Askerimize, polisimize kurşun sıkan terör örgütü uzantılarıyla iş tutuyorlar

İSTANBUL, () – AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Bunlar Millet İttifakı kurmuş ama milletle alakası yok. Bunlar, bu ülkede askerimize kurşun sıkan, öğretmenimize, hemşiremize, polisimize kurşun sıkan terör örgütünün...

İSTANBUL, () – AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, “Bunlar Millet İttifakı kurmuş ama milletle alakası yok. Bunlar, bu ülkede askerimize kurşun sıkan, öğretmenimize, hemşiremize, polisimize kurşun sıkan terör örgütünün yandaşıyla iş tutuyorlar” dedi.

AK Parti’de yoğun seçim mesaisi tüm hızıyla sürerken, İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da gece gündüz demeden ziyaretlerini sürdürüyor. Eyüpsultan’da Tokatlılar Buluşması’nda vatandaşlarla buluşan Başkan Şenocak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İstanbul Adayı İmamoğlu’nu sert bir dille eleştirdi.

Çanakkale Zaferi’nin 104’üncü yılının önemime vurgu yaparak sözlerine başlayan Başkan Şenocak, geçmişten ders alarak çok çalışılması gerektiğini ifade etti.

“10 SEÇİM KAYBETTİ VE HALA O KOLTUKTA OTURUYOR”

Başkan Şenocak, “Belediyeciliği bu zamana kadar en iyi AK Parti yapmıştır. Biz bu CHP zihniyetinin geçmişte yaptığı işleri de biliyoruz, AK Partimizin ülkemize kazandırdıklarını da. Bunlar hepimizin gözleri önünde yaşanan şeyler. İnşallah 31 Mart akşamı Binali Yıldırım Başkan ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

Binali Yıldırım gibi tecrübeli bir siyasetçinin karşısında Millet İttifakının CHP’li adayı olan İmamoğlu’nun tecrübesiz olduğunu ifade eden Başkan Şenocak, “Kılıktan kılığa giriyor bunlar. Bunlarda her numara var, her ayak oyunu var. Bugün böyle yarın da diğer şekilde. Bunlarda utanma, arlanma yok. Kemal Kılıçdaroğlu 10 seçim kaybetti ve hala o koltukta oturuyor. CHP zihniyetinin genlerinde var bu. Şimdi soruyorlar ‘siz aday mısınız?’ diye. ‘Evet, İstanbul’un oyuna talibim’ diyor. Yahu kimin adayı olarak İstanbul’un oyuna talipsin? Bir sıfatın yok mu? Kiminle iş tutuyorsun, kiminle yol yürüyorsun? Bunlar Millet İttifakı kurmuş ama milletle alakası yok. Bunlar bu ülkede askerimize kurşun sıkan, öğretmenimize, hemşiremize, polisimize kurşun sıkan terör örgütünün yandaşıyla iş tutuyorlar. Şu anda beraberler ama kendileri söyleyemiyor. ‘Ben terör örgütünün uzantısı ile ittifak yaptım’ diyemiyorlar. Sizin ne mal olduğunuzu biliyor bu millet” açıklamalarında bulundu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328