Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye kurtardı
Yangın çıkan dairedeki kediyi itfaiye...
Malatya'da 3.8 ve 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi
Malatya'da korkutan iki deprem

(Görüntülü) AK Parti İstanbul İl Başkanı Şenocak: 31 Mart Pazar günü hiç kimse sandıkları terk etmesin

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,  "31 Mart Pazar günü kimse sorumlu olduğu alanı terk etmesin. 'Okçular tepesi olayı"nı asla unutmayın. Görev alanınız neyse görev alanınıza gidin” dedi.   31 Mart yerel seçimler...

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak,  "31 Mart Pazar günü kimse sorumlu olduğu alanı terk etmesin. 'Okçular tepesi olayı"nı asla unutmayın. Görev alanınız neyse görev alanınıza gidin” dedi.


 

31 Mart yerel seçimler öncesi seçim çalışmalarına Sancaktepe’de devam eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, yoğun bir ilgiyle karşılandı. Sancaktepe Belediyesi Kültür Merkezi’nde teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Şenocak, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak vatandaşlarla buluştu.


 

“31 MART PAZAR GÜNÜ TARİH YAZACAĞIZ”


 

Cumhur İttifakı’nın Yenikapı’da düzenlediği Büyük İstanbul Mitingi’nin önemine değinen Şenocak, "24 Mart Pazar günü tarih yazdığınız Yenikapı’da vermiş olduğunuz tüm katkılardan ve desteklerden dolayı hepinizden Allah razı olsun. Gerçekten biz oranın ruhunu yine aynı şekilde farklı bir misyonda tekrar yaşadık ve o muhteşem kalabalıkla beraber inşallah seçime giderken de önemli bir katkısı olacağından şüphemiz yok. Önümüzdeki Pazar günü artık İstanbul’da yeni bir zaferin yazılacağı gün olacak. 31 Mart akşamına kadar tüm gayretimizle ve benliğimizle tüm enerjimizi verip, yeni bir tarih yazacağız inşallah” dedi.


 

“OKÇULAR TEPESİ OLAYINI ASLA UNUTMAYIN”


 

31 Mart Pazar günü yapılacak seçimde sandıkların öneminin altını çizen Başkan Şenocak, "31 Mart Pazar günü kimse sorumlu olduğu alanı terk etmesin. Okçular tepesi olayını asla unutmayın. Görev alanınız neyse görev alanınıza gidin. Ben il yönetimindeki arkadaşlarıma söyledim, kimse il binasına gelmeyecek. İlçe binasında yönetim kurulu üyesi olmayacak, sadece oranın sorumlusu olan kişiler olacak. Herkes sandık başında olacak. Bu dönem sandıklar önemli, asla sandıkları ve okulları terk etmeyeceğiz. Size okulları terk edin, alana gelin denmediği sürece asla okulları terk etmek yok” diye konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328