(Görüntülü) AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker Diyarbakır Bize Sahip Çıkarsa, Biz De Ona Sahip Çıkarız
08 Haziran 2018 Cuma 10:25
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