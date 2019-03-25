(Görüntülü) ADIYAMAN'DA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HAZIRLIĞI
25 Mart 2019 Pazartesi 13:43
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1(Görüntülü) Mesanesinden 522 gramlık...
- 2Mesanesinden 522 gramlık tek parça taş...
- 3(Görüntülü) Baharın gelmesiyle göz...
- 4(Görüntülü) Aniden görme kaybı yaşayınca...
- 5Baharın gelmesiyle göz alerjileri tırmanışa...
- 6Aniden görme kaybı yaşayınca karaciğer...
- 760 dakikalık kalp masajıyla hayata döndü...
- 8Akraba evliliği epilepsi riskini 40 kat...
- 9'Düşük karbondihratlı diyetler...
- 10(Görüntülü) Genç tıpçılardan çocuk...
- 1Down sendromlu bireyler akranlarıyla bir...
- 2(Görüntülü) Türkiye Zeka Oyunları'nın...
- 3Türkiye Zeka Oyunları'nın birincisi...
- 4(Görüntülü) Uğurlu öğrenciler ‘Mektuba...
- 5Kanserli hücreyi görüntüleyen sistem...
- 6(Görüntülü) Bahçeşehir Koleji 'Eğitimde...
- 7Üniversiteliler şimdi de NASA’da yarışacak
- 8Uğurlu öğrenciler ‘Mektuba Mektup’...
- 9Bahçeşehir Koleji 'Eğitimde Yenilikçilik...
- 10(Görüntülü) 37 ilden 200 öğrenci Türkiye...
- 1Tüm Türkiye Emlakjet Kullanarak Dairesini...
- 2"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 3Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 4Kredili konut satışları Kasım'da...
- 5Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 6Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 7Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 8İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 9Sahibinden Satılık Arsa
- 10Konut Satışları Artarak Devam ediyor
İlgili Haberler
SON DAKİKA
- 1Eskişehir'deki nevruz kutlamasıyla...
- 2Yangından hayvanlarını kurtarmaya çalışırken...
- 3DHA YURT BÜLTENİ -13
- 4Bursa'da 12 birinciliği bulunan İngiliz...
- 5Sivas Kongresi'nin yapıldığı binada...
- 6Ünlü model Bella Hadid Kapadokya'da
- 7Müezzinin otomobili sele kapıldı: Eşi...
- 8Ankarada açılan 'Wonderland Eurasia'ya...
- 9Arguvan'da 4,5 şiddetinde deprem
- 10Kazada hayatını kaybeden uzman onbaşı,...
- 11Aç kalan tilkiyi elleriyle besledi
- 12flaş
- 13Karahan, Troya öncesi Bolşoy sahnesine...
- 14flaş
- 15Uyuşturucu satıcılarına hapis cezası
- 16Yarışmada kazandığı bisikleti arkadaşına...
- 17Bakan Selçuk, 4.1'lik depremi valilikte...
- 182 çocuğunu kurtaran anne, Bilal'i...
- 19(Havadan fotoğraflarla geniş haber) -...
- 20Datçalı kadınlar, adaylardan taahhüt...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|05:10
|06:52
|13:21
|16:51
|19:30
|21:00