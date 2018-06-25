(Görüntülü) Adana'da AK Parti coşkusu

Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ADANA, () – CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın seçim başarısı, Adana’da vatandaşlar tarafından coşkuyla kutlandı.



Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilleri Genel Seçimleri’nde kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi ve AK Parti ile MHP ittifakının mecliste çoğunluk elde etmesi üzerine AK Parti Adana İl Başkanlığı önünde kutlama etkinliği düzenlendi. Ellerinde Türkiye ve AK Parti bayraklarıyla alana gelen vatandaşlar, havai fişek atarak seçim zaferini kutladı. Kutlama sırasında sahneye çıkan milletvekili adayları, partililerine teşekkür etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, yarından itibaren yeni bir hükümet sistemiyle Türkiye’yi ve Adana’yı şaha kaldıracaklarını söyledi.



