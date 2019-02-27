(Görüntülü) Abdurrahman Dursun: Herkese eşit ve adaletli hizmet sağlayacağız

AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun ‘Genç Hanımlarla Buluşma’ programına katıldı. Dursun, “Herkese eşit ve adaletli hizmet sağlayacağız. Bize katılın, gelin birlikte yönetelim” dedi. İsmetpaşa Gençlik Merkezi’nde yapılan ‘Genç Hanımlarla Buluşma’ programına AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Dursun katıldı. Program süresince sosyal medya aracılığıyla canlı yayın da gerçekleştiren Dursun, vatandaşlardan gelen soruları da yanıtladı. Dursun ve gençler program sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için bir doğum günü videosu çekti. “KADINLARA ÖZEL SEMT SPOR VE BİLGİ MERKEZLERİ YAPACAĞIZ” AK Parti Sultangazi Belediye Başkan Adayı Dursun, “Birçok mahalleye gittiğimizde hanım kardeşlerimiz bize kendilerinin zaman geçirebileceği, arkadaşlarıyla muhabbet edebilecekleri veya spor yapabilecekleri alanlara ihtiyacı olduğunu ama bunun da yeterli olmadığını bize ifade ettiler. Biz de bunun üzerine bir çalışma yürüttük. Acaba ne yapabiliriz dedik. Aynı proje içerisinde birçok şeyi nasıl gerçekleştirebiliriz diye düşündük. Nihayet geldiğimiz nokta Semt Spor ve Bilgi Merkezleri oldu” diyerek, kadınlara özel spor salonlarının açılacağı sözünü verdi. “AİLE BÜTÇELERİNE KATKIDA BULUNACAKLAR” Kadınların ürettiği ürünleri değerlendirebileceklerini söyleyen Dursun, “Sultan Kadın adında bir projemiz var. Bu kadınların el emeği göz nuru ile üretmiş oldukları ürünlerin satılması ve satış alanlarının uygulanması projesidir. Bunu birçok mahallemiz talep etti. Daha önce yaptığımız Söz Sizde buluşmalarında talep edilen şeyleri de proje haline getirmeye çalışıyoruz. Sultan Kadın projesi de buradan çıktı. Biz belediyelerin hizmet alanlarında vatandaşlarımıza yerler tahsis edeceğiz. Onlar ürettikleri şeyleri gelip orada satabilecekler ve her hangi bir ücret ödemeyecekler. Çaylarını, kahvelerini de biz ikram edeceğiz. Hem kendilerini daha değerli hissedecekler hem de aile bütçelerine katkıda bulunmuş olacaklar” dedi. “SULTANGAZİ E-SPOR TAKIMINI KURACAĞIZ” Sultangazi E-Spor Takımını kuracağını da söyleyen Abdurrahman Dursun, “Tekno Genç projemiz sosyal medyayı da içeren, teknolojiyi de işin bir kenarında tutan bir proje. Madem ki tableti, bilgisayarı ve telefonları çocuklarımızın elinden alamıyoruz, o halde onları belirli alanlara yönlendirelim. O teknolojiyi iyi kullansınlar. Bu proje içerisinde E-Spor da var” ifadelerine yer verdi. “SULTANGAZİ’NİN YAŞAYAN BİR İLÇE OLMASINI İSTİYORUZ” Sanatın önemi üzerinde duran Başkan Adayı Dursun, “Genç Mehmetler Mehteran projemiz var. Bu projemiz ile yeni bir Mehteran Takımı kurmak istiyoruz. Türk Sanat Musikisi ve Türk Halk Müziği Korosu kurmak istiyoruz. Yani sadece binalar ve yollarla anılan bir ilçe olsun istemiyoruz. Spor ve kültür-sanat alanlarında gelişmiş, yeşil alanlarıyla, gençlere ve kadınlara yönelik projeleriyle öne çıkan bir ilçe olmak istiyoruz. Yani yaşayan bir ilçe olalım istiyoruz” dedi. “GELİN BİRLİKTE YÖNETELİM” Cumhur İttifakı’nın gücünden bahseden Abdurrahman Dursun, “Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte hareket ettik inşallah onların da desteği ile büyük bir oy oranı alacağız. Ama biz yetmez diyoruz. Biz iki parti olarak çıktık ama diğer partilerin de oylarına talibiz. Çünkü onlara net olarak ifade ediyoruz biz adalet getireceğiz. Herkese eşit ve adaletlihizmet sağlayacağız. Hizmete katılmalarını söylüyoruz. Gelin birlikte yönetelim diyoruz” şeklinde konuştu.