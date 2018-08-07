ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle, bir Amerikalı yetkilinin, Amerikan dolarının 7 TL olacağı tahmininde bulunduğu yönünde tamamen temelsiz ve sorumsuz haberlerin Türk medyasında yer alması çok talihsiz ve rahatsız edicidir. Bu, uydurulmuş ve temelsiz bir yalandır" denildi.
(Görüntülü) ABD Ankara Büyükelçiliği: ABD, Türkiye'nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir
ABD Ankara Büyükelçiliği'nin resmi Twıtter hesabından yapılan açıklamada, "Mevcut gerginliklere rağmen ABD, Türkiye’nin sağlam bir dostu ve müttefiki olmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz, canlı bir ekonomik ilişkiye sahiptir. Bu nedenle,...
07 Ağustos 2018 Salı 16:28
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