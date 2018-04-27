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Görevinden istifa eden MHP'li başkan, İYİ Parti'den aday adayı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde görevinden istifa eden Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Görevinden istifa eden MHP'li başkan, İYİ Parti'den aday adayı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde görevinden istifa eden Belediye Başkanı MHP'li Gökhan Karaçoban, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Milletvekili aday adaylığını bir tasarım firmasının ofisinde düzenlediği basın toplantısıyla duyuran Gökhan Karaçoban, istifası ve adaylık süreci hakkında bilgi verdi. Karaçoban, "7 yıl 1 aydır yürüttüğüm Alaşehir Belediye Başkanlığı görevimden 24 Haziran'da yapılacak erken genel seçimde İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifa ettim. Bizimle görev yapan, emeklerini bizden esirgemeyen arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Geldiğimiz nokta itibarıyla bundan sonra siyasi hayatımıza nasip olursa yeni bir hareket, yeni bir heyecanla İYİ Parti saflarında mücadele ederek katılacağım. Bunun için vatandaşlarımızdan gerekli teveccühü görmek, onların beğenilerine layık olmaya çalışmak en büyük hedefimizdir. Dış politikada ve ekonomik anlamdaki bu darboğaz, bu sıkıntılı günler, bu erken seçimi doğurdu. 3 Kasım 2019'da yapılması gereken genel seçimlere kadar bu sürecin taşınamayacağı aşikârdır. Bu ülkenin muhakkak ve muhakkak seçim havasından çıkması gerekiyordu. Dolayısıyla, TBMM'de alınan kararla 24 Haziran'da yapılacak olan erken genel seçimin, bir an önce vatandaştaki bu beklentiye cevap vermesini, onları tekrar canlandıracak, ümit ve yeni bir ışık olacak sonuçları doğurmasını Yüce Rabbimden diliyorum. Hiç kimse merak etmesin Türkiye iyi olacak" dedi.


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