Gökcen Özdoğan Enç'e Antalya'da coşkulu karşılama

ANTALYA, () - ANAYASA değişikliği teklifi görüşmeleri sırasında, bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kendisini kürsüye kelepçeleyerek yaptığı eylemde çıkan kavgada çeşitli yerlerinden yaralanan Ak Parti Antalya Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, memleketi Antalya'da partililer tarafından slogan ve çiçeklerle karşılandı.

TBMM'de çıkan kavgada kolu, kalçası ve boynu incinen, yüzüne yumruk yiyen Ak Parti Milletvekili Gökcen Özdoğan Enç, bugün akşam saatlerinde Antalya'ya geldi. Enç, Antalya Havalimanı'nda Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer, İl Kadın Kolları Başkanı Esra Özkoç ve çok sayıda partili tarafından karşılandı. Gruptakiler sloganlarla sevgi gösterisinde bulundukları Enç'e çiçek verdi.

TBMM'de yaşananları anlatan Gökcen Özdoğan Enç, sosyal medyada kendisine yönelik linç kampanyası başlatıldığını söyledi. Olayın tamamen nefsi müdafaa olduğunu belirten Enç, kendisini koruma içgüdüsüyle hareket ettiğini ifade etti. Kimseye zarar vermek istemediğini anlatan Enç, "Amacımız kürsü işgalini engellemekti. Devam eden bir görüşme trafiği var. Yaşananlar, Aylin Nazlıaka ve HDP'li milletvekillerinin ortak bir organizasyonuydu. HDP'li 4 kadın milletvekili etrafımı sardı. Nefsi müdafaamı yaptım. Neticede benim de elim armut toplayacak değildi" dedi.

Olaylar sırasında yere düştüğünü, karaciğerine darbe aldığını kaydeden Gökcen Özdoğan Enç, "Karaciğerimde, belim ve boynumda darbeye bağlı problem var. 10 gün raporum var. Suç duyurusunda bulunduk, onun sonuçlarını alacağız. Sosyal medyada şahsıma yönelik tehditlerle ilgili maalesef artık 2 polis arkadaşla çalışma yapmak durumundayım" dedi.

Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'te geçmesinin çok önemli olduğunu da vurgulayan Enç, "Gazi Meclis çok önemli bir işe imza attı, Allah'ın izniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin önündeki 50 yılının sistemini değiştirecek, düzeltecek bir iş yaptık. Bundan sonra kararı milletimiz verecek. Oradan çıkacak her son başımızın üstüne" dedi.

'BUGÜN OLSA AYNI TEPKİYİ VERİRİM'

Tekerlekli sandalyeyle meclise gelerek yeni anayasa sistemi için oy kullandığına değinen Gökcen Özdoğan Enç, "Doktorlar 2 gün bırakmadı. Yürüme engelim vardı. Tetkikler devam ediyordu. Tek oy, tek oydu bizim için. Özel izinle, tüm sorumluluğu kabul ederek tekerlekli sandalyeyle de olsa oyumu kullanmaya gittim. Kimsenin arkasından yumruk vurmadık. Orada milletin kürsüsünü savunduk. Bugün aynı şey olsa tekrar aynı tepkiyi veririm" diye konuştu.

Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer de Gökcen Özdoğan Enç'i, Meclis'teki tepkisinden dolayı tebrik ettiğini söyledi. "Kimse bize ahlak, nezaket dersi vermeye kalkmasın" diyen Başkan Sümer, "Sayın vekilimi tebrik ediyorum, orada yapılması gereken bir işi yaptı. Kimse milletin kürsüsünü işgal edemez. Eğer işgal edilirse tüm milletvekillerimiz müdahale etmeye hakkına sahiptir. O müdahaleyi de vekilimiz yaptı" dedi.

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