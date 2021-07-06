Giresun Milletvekilleri'nden Giresun'un sorunlarına Araştırma Önergesi'ne hayır denildi

Giresun'un sorunları Türkiye Büyük Billet Meclisi'de gündeme getirildi. Giresun'un yarım kalmış projelerinin neden yapılmadığına ilişkin soru önergesi İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar tarafından TBMM Başkanlığına verildi. Önergeyi TBMM Genel Kurulu'nda okuyan Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, Giresun'da yarım kalan karayolları, Giresun'a Metro projesi,, fındıkla ilgili yaşanan sorunları gündeme taşıdı. Sorunların araştırılması için istenen önerge Meclis Genel Kurulu'nda oylandı. Giresun Milletvekillerinin önergeye hayır oyu vermesi dikkat çekti.

Samsun Milletvekili Bedri Yaşar'ın verrdiği önerge ile ilgili Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma şöyle:

Dereli Giresun ilimizin sorunlarına yönelik 3 Mart 2021 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine 22 arkadaşımızla beraber vermiş olduğumuz araştırma önergesi üzerine söz almış bulunuyorum.

Değerli milletvekilleri, Giresun özellikle ulaşım problemleri açısından ciddi sorunlar yaşamaktadır. Özellikle güney çevre yolu sorunu Giresun'un en öncelikli ve en önemli sorunlarından biridir. Karadeniz'de 4 ilin ve hatta sahildeki ilçelerin bile güney çevre yolu varken Giresun'un güney çevre yolu konusunda maalesef bir adım atılamamıştır. Dolayısıyla Giresun trafiği tamamen tıkanmıştır. Giresun'un güney çevre yolu sorunu ne yazık ki bugüne kadar da bir çözüme kavuşturulamamıştır.

Yine, Giresun'da bitmek bilmeyen 20 kilometrelik Dereli yolunun yapımı senelerdir devam etmektedir. Yine, ulaştırma projelerinden biri olan Eğribel Tünel'i inşaatı 25 Nisan 2015 yılında başlamış olup altı senedir devam etmektedir; maalesef bununla ilgili de bir ilerleme yok. Yine, bu sene Dereli yolu inşaatına 13 milyon liralık ödenek ayrılmış. Bu 13 milyon lirayla bu yolun bitmesi mümkün değil, bu da durma noktasına gelmiştir, muhakkak bu projeye de ödenek aktarılması gerekmektedir. Yine, biliyorsunuz, Dereli'de geçmişte sel felaketi olmuştu. Sel felaketi olunca genelde bakanlar sarı çizmeleriyle beraber sel bölgelerine giderler ve orada bir sürü vaatlerde bulunurlar. Bunlardan bir tanesi de özellikle bu yol sorunlarına, yol problemlerine yönelik ödenek aktarılacağına oraya uğrayan 5 Bakanımız da söz vermiş ama maalesef bu yollar konusunda şu ana kadar ciddi bir adım atılamamış. Aynı şekilde, Dereli yolu kangren olmaktan da bir türlü çıkamamıştır. Ümit ediyoruz ki şu yol problemleri bir an önce çözülür.

Yine, önemli yollardan bir tanesi Tirebolu-Torul yolu. Bu, Doğu Karedeniz için de önemli bir yoldur. Tirebolu'dan Torul'a, oradan limana iner yani daha çok Batı Karadeniz'i takip eden yol Tirebolu-Torul üzerinden limanla buluşmaktadır. Bu yolun Türkiye için de çok büyük bir önemi var ama maalesef burada da istenilen mesafe katedilemediği gibi uzunca yıllardan beri de bu yol projesi sorunları devam etmektedir.

Yine, Dereli'de geçtiğimiz dönemde, biliyorsunuz, sel felaketi olmuştu, orada da belli çalışmalar yapıldı ama maalesef 4 Temmuz Pazar günü yağan yağmurda, o gün ziyaret ettiğimiz cadde yine aynı sel sularının altında kaldı. Orada bahsettiğimiz, hemen Dereli'nin baş tarafında meşhur bir köprü vardı -o zaman da söylemiştik- bu köprünün yüksekliği düşük ama aynı mantıkla ilave edildiği için yine köprünün altında rüsup birikti, çevre yamaçlardan gelen su burayı tekrar kapattı. Onun için projeleri çözerken, projelerin üzerinde dururken muhakkak çözüm odaklı, sonuç odaklı çalışmalar yapmamız lazım.

Yine, bunun paralelinde, özellikle turizm konusunda gerçekten Giresun, yaylalarıyla ve doğal güzellikleriyle tam bir turizm cenneti ama maalesef Giresun'umuz umduğumuz sayıda gerek yerli gerekse yabancı turistleri ağırlayamamaktadır. Üç yayla turizm merkezi ilan edilmiş. Merkezleri ilan etmek yetmez, bunlarla ilgili imar çalışmalarının da yapılması lazım. Turizm alanı ilan edilmiş olmasına rağmen maalesef imar planı bile hâlâ daha yapılamamıştır.

Yine, bir yat limanı sorunu vardır Giresun'da. O kadar tarihî ve doğal güzellikler açısından... Özellikle özel şirketler, onlar için yat limanı vazgeçilmezdir ama yat limanıyla ilgili de bir mesafe katedilemedi.

Yine, özellikle, hızlı tren Türkiye'nin gerçeği. Ben Samsun Milletvekiliyim. Samsun-Hopa arası için de bu hızlı tren meselesini gündeme getirmiştik. Bu sahil kesiminin en önemli sorunlarından biri de bu hızlı tren meselesi. Maalesef, Türkiye'de bu demir yolu konusunda umduğumuzu bulduğumuzu söyleyemeyiz. Projesi var mı, yok mu; varsa kaç yıl içinde bu projenin yapılacağına dair hâlâ hiçbir fikrimiz yok.

Tabii "doğal ve tarihî güzellikler" derken aynı zamanda, buralarda katı atık bertaraf alanlarıyla ilgili, gerek HES'lerden kaynaklanan gerek o bölgelerdeki altın madenlerinden kaynaklanan doğayı kirletmeyle ilgili, doğayla ilgili de çok ciddi problemler var. Özellikle "Görele Çavuşlu'daki Katı Atık Bertaraf Çöp Alanı mutlak suretle kaldırılmalı, müsait bir yere nakledilmelidir." diyor Giresunlu hemşehrilerimiz.

Tabii, şu an fındık sezonu yaklaşıyor. Geçtiğimiz hafta da bununla ilgili bir basın toplantısı düzenledim.

Özellikle, fındık 16 tane ilimizi ilgilendiren temel tarım ürünlerinden bir tanesi. 500 bin aileyi doğrudan, 2 milyon aileyi de dolaylı olarak fındık fiyatları, fındık üretimi ilgilendirmektedir. Biz buradan uyarıyoruz... Yani, bugün, gübreye zam geldi, bunun yanı sıra, zam gelmeyen hiçbir şey kalmadı. Biz de diyoruz ki: Hiç olmazsa bu seneki fındık fiyatları bayramdan önce eğer 35 lira olarak açıklanırsa çiftçinin de yüzü güler. Yani yapılan zamlar konusunu söylememize hiç gerek yok; daha dün elektriğe zam geldi, daha evvelsi gün doğal gaza zam geldi. Yani, bugün, enflasyon rakamlarına baktığınız zaman, TÜFE'de 17 küsuru, ÜFE'de 41 küsuru konuşuyoruz. Daha bugün biz sizi uyarıyoruz: Fındık stratejik bir üründür, bugünden, bayramdan önce bunun muhakkak ilan edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Giresun Karadeniz'in en bilinen illerinden bir tanesidir, sorunları aşağı yukarı Karadeniz'in de sorunlarıyla ortaktır. Dolayısıyla Giresun'un sorunlarına çözüm bulmak Karadeniz'in sorunlarına da çözüm bulmakla eş değerdir.

Dolayısıyla bu önergemize "Evet" oyu vereceğinizi ümit ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum."

Yapılan oylamada AKP ve MHP oylarıyla önerge reddedildi. AKP ve MHP'nin Giresun Milletvekillerininde önergeye hayır demeleri dikkat çekerken, Giresunluların tepkisine neden oldu.





