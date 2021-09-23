Giresun Milletvekili Sabri Öztürk 15 ilçede vatandaşla buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Yasama faaliyetlerine vermiş olduğu arada, saha çalışmalarına devam eden AK Parti Giresun Milletvekili Sabri Öztürk, “Pandemi kısıtlamalarıdolayısıyla küçük de olsa ara verdiğimiz çalışmalarımıza tekrar hız verdik. Kısıtlamaların kalkması ve Meclisimizin vermiş olduğu arayı fırsat bilerek Giresun’umuzun tüm ilçelerini ve bazı köylerimizi ziyaret ettik, vatandaşlarımızla hemhal olduk. Bizler Türkiye ve Giresun sevdalısıyız. Her şeyin en güzeline layık olan aziz hemşerilerimizin yanında olmak, sevincine, üzüntüsüne ortak olmak, taleplerini dinlemek ve çare üretmek bizim en büyük amacımız, ortaya koyduğumuz eserlerse bizim en büyük motivasyonumuzdur” dedi.

Gerçekleştirdiği ziyaretlerde pandeminin yıkıcı etkilerinin artık kalkmaya başladığını ve ekonomik olarak toparlanma sürecine girildiğini belirten Öztürk; “Normalde her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz, ancak tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi sonrası gerçekleştirdiğimiz seri ziyaretlerle, Giresun’umuzun tamamını detaylı değerlendirme fırsatı bulduk.

"TÜRKİYE EN ÇOK BÜYÜYEN 2. ÜLKE"

Pandemi sürecinin tüm dünyada olduğu ülkemizde de oldukça olumsuz etkileri oldu. Ancak Ülkemizin güçlü sağlık altyapısı bunun yanında vatandaşlarımıza sağlanan sosyal destekler, esnaflarımıza yönelik teşvik paketleriyle hamdolsun bu süreci diğer ülkelere nazaran oldukça başarılı bir şekilde geçirdik. Şimdi ise güçlü bir toparlanma sürecine girdik. Bilindiği üzere en son açıklanan büyüme rakamlarına göre Türkiye, en çok büyüyen 2. Ülke olarak büyük bir başarı gösterdi. Bu toparlanma sürecinin etkilerini Giresun’umuzda da gözlemledik. Ziyaret ettiğimiz esnaflarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, vatandaşlarımızla, kamu kurumlarımızla detaylı olarak gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonucunda, zor olan eşiğin aşıldığını, bundan sonra çok daha güzel günlerin bizleri

beklediğini rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

"HERŞEY MİLLET İÇİN"

Ziyaret ettiği ilçelerdeki vatandaşların taleplerini ve ilçelerin ihtiyaçlarına dair notlarını alan Milletvekili Sabri Öztürk, bu taleplerin takipçisi olacağını belirtirken, önümüzdeki süreçte Giresun için birçok projenin hayata geçeceğini belirtti. Öztürk; “AK Parti İktidarı döneminde “Her şey Millet için” sloganı ile yürüttüğümüz çalışmalarımızda, Milletimizin memnuniyetini esas alarak, refahını ve yaşam standardını arttıracak birçok proje hayata geçirdik. Eğitim, sağlık, ulaşım, turizm alanında birçok proje hayata geçirilmiş, çiftçilerimiz ve esnaflarımız desteklenmiş, kamu kurumlarının hizmet standartları arttırılmıştır. Önümüzdeki süreçte de yakinen takip ettiğimiz Adalet Sarayı, Kültür Merkezi, Şehir Müzesi, Millet Bahçesi, Büyük Balıkçı Barınağı, yeni okullarımız, sağlık yatırımlarımız, turizm projelerimiz gibi birçok alanda yeni projeler hayata geçirilerek, Giresun’umuza kazandırılacaktır. Gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde vatandaşlarımızdan aldığımız talepleri de ilgili kurumlarla paylaştık ve bunların takipçisi olacağız “dedi.