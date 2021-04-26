Giresun Milletvekili Kadir Aydın'dan Bakan Kasapoğlu'na ziyaret

AK Parti Giresun Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Üyesi Av. Kadir Aydın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu ve Devlet Su İşleri Genel Müdür V. Kaya Yıldız’ı ziyaret etti.

Ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulunan Milletvekili Aydın; “Gençlik ve Spor Bakanımıza olan ziyaretimizde; ilçelerimizde yapımı planlanan ve ihale hazırlıkları devam eden gençlik ve spor yatırımlarını gözden geçirdik. Piraziz, Yağlıdere ve Doğankent ilçelerimizde yapılacak olan antrenman tipli spor salonlarına tribün ilavesi yapılmasını ve Çamoluk ilçemizin kapalı spor salonu ihtiyacını dile getirdik. Sayın Bakanımız ilgili arkadaşlara maliyet çalışması yapmaları noktasında gerekli talimatı verdi. En kısa sürede bakanlığımızdan ilçelerimiz için müjdeli haberi bekliyoruz.” dedi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne olan ziyarete ilişkinde mevsimin gelmesiyle birlikte ihale hazırlıkları tamamlanan ve yapım işlerine başlanan projeleri gözden geçirdiklerini ifade eden Milletvekili Aydın; “Sayın Bakanımıza ve Sayın Genel Müdürümüze hem bizlere hem de ilimize olan yakın ilgi ve alakaları için teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum.” dedi.