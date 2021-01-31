Giresun Limanı'nda neler oluyor? İşte cevap bekleyen sorular

TBMM Başkanlık Divanı üyesi ve CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, Giresun kamuoyunda tartışmaların odağında yer alan liman konusunu soru önergeleri ile Meclis gündemine taşıdı.

Tığlı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na soru önergeleri vererek, limanın ve liman üzerindeki depoların akıbetini TBMM gündemine getirdi. Tığlı, Fuat Oktay’a yönelttiği soruda Cumhurbaşkanı'nın depoların kaldırılması yönünde bir talimatı olup olmadığını sordu.

Limanı işleten firma tarafından yapılan depoların şehrin önünü kapattığı konusunun tartışıldığı bir ortamda, yereldeki iktidar temsilcilerinin bile fikir ayrılığına düştüğüne dikkat çeken Tığlı, konunun netliğe kavuşturulması gerektiğini vurguladı.

Giresun limanının pek çok özelliğinden dolayı ticari altyapısının güçlü olduğunu hatırlatan Tığlı, “Doğu Karadeniz’in boyuna yapılı kıyıları sebebiyle liman kurulmasına elverişli doğal koyları oldukça azdır. Limanlar için yer seçiminde, kıyı hinterlandının geniş olmasına dikkat edilir. Kıyı gerisindeki topoğrafya şartları, kıyı ve iç kesimler arasındaki bağlantı kurulmasını ne kadar kolaylaştırıyorsa limanın ticari aktivitesi daha geniş alanlara ulaştırılabilecektir. Limanlarda, deniz araçlarının faaliyetleri, limana gelen yük ve yolcuların diğer ulaşım hatlarına aktarılacağı tesislerin kurulabilmesi için korunmuş su alanının gerisinde, yeterli genişlikte bir kara alanının bulunması gerekir. Bunlar limanın yerel ölçekli potansiyelinin uluslararası ticari niteliğe ulaşmasını sağlayacak unsurlardır“ dedi.

Tığlı, Karadeniz’e doğru uzanan Giresun Yarımadasının doğusunda ve batısında iki doğal koyun varlığının Giresun Limanının yer tercihinin sebebi olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti;

“Giresun Limanının kara üzerindeki kullanılış sahası oldukça dardır. Limanın hemen ardından başlayan Giresun Kalesi ve gerisindeki tepelik alanlar ve kıyı boyunca şehrin gelişimi sürmektedir. Kale ve etrafındaki tepenin eteğinde bulunan karayolu ve limanın kara üzerindeki kullanılış alanının tamamı, dolguyla kazanılmıştır. Limanın kara alanındaki kullanılış sahasının genişletilmesi mümkün görünmemektedir.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz Bölgesini Karadeniz’e ve Giresun Limanına bağlayan karayolu ulaşımı sağlayan yolların yüksek standartlı hale getirilmemesi de limanın hinterlandının dar olmasının temel sebeplerinden biridir. Şehrin merkezinde kalan ve genişleme alanı kalmayan limanın ticari faaliyetlerde daha etkin kullanılabilmesi diğer bölgelerle kurulacak ulaşım standartlarının artırılmasıyla mümkün olabilecektir.”

ULAŞIM YATIRIMLARI LİMANIN KADERİNİ BELİRLEYECEK

Giresun’un yıllardır tartışılan yatırım projelerinin gecikmesi ya da iptal edilmesi sebebiyle büyük bir mağduriyet yaşadığına dikkat çeken Necati Tığlı, iktidarın Giresun’daki temsilcilerinin bu projelerin akıbeti için çaba sarf etmeleri gerektiğini, böylelikle limanın düzenli ve tam kapasiteli çalışma olanağına kavuşturulabileceğini söyledi.

“Giresun - Dereli – Şebinkarahisar – Sivas yolunun ve Eğribel Geçidi Tünellerinin yıllardır tamamlanamaması, Giresun Güney Çevre Yolu Projesi ve demiryolu projesinin yatırım planlarında yer almaması, Giresun Limanına ilişkin iktidarın kararsız tutumu ve birbirinden çelişkili açıklamaları vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir.” diyen Tığlı, açıklamasını şöyle sürdürdü;

“10.07.1997 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile 30 yıllığına Çakıroğlu Liman A.Ş.’ye devredilen Giresun Limanı uzunca bir zaman yeterli hizmet üretemez durumda, atıl halde beklemiştir.



Limanı işler hale getirerek ticaret hacmini artıran ve şu anda kullanım hakkını sahip olan, Tiryaki Grup ve Bektaşoğlu Lojistik ortaklığındaki Giresun Port’un artan ticari faaliyetlerini karşılamaya yönelik liman sahasına yerleştirdiği depolar tartışma konusu olmuştur. Yeterli genişlikte kara alanı bulunmayan liman sahasına şehir merkezinin önünü kapatacak biçimde yerleştirilen siloların çevre ve görüntü kirliliği yarattığı bir taraftan da artan ticaret hacmi ve kapasitesini artırarak faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle faaliyetlerini yürütmesi yönünde eğilim ve tartışma kamuoyu gündemini yoğun biçimde işgal etmektedir.



Sayın Cumhurbaşkanının Giresun Limanında 2020-2021 Su Ürünleri Av Sezonunun açılışı sırasında şehrin siluetine zarar verdiğini söyleyerek siloların yıkılması talimatı verdiği ifade edilmektedir. İktidar temsilcilerinin bir kısmı siloların olduğu biçimde korunması yönünde fikir beyan ederken bir kısmı da Cumhurbaşkanının bu konuda talimatı olduğunu belirterek bir an önce kaldırılması taraftarı olduğunu ifade etmektedir.”

Tığlı, iki önerge ile Meclis gündemine taşıdığı liman konusunda Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay’a şu soruları sordu:



1. Giresun Limanında yer alan bahsi geçen depoların kaldırılması yönünde Sayın Cumhurbaşkanının herhangi bir talimatı olmuş mudur?



2. Limanda yer alan silolar kaldırılacak mıdır?



3. Kaldırılacaksa ardından limanın faaliyetlerine ve ne şekilde işletileceğine, kullanılacağına yönelik düşünceleri nelerdir?



Tığlı, aynı konuyu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’na da şu sorularla hatırlattı.



1. Giresun Limanında bahsi geçen depolama alanlarının kapasitesi nedir?



2. Bu depolarda hangi ürünler tutulmaktadır? Depolanan hububat ve bakliyat ürünlerinin silolarda muhafazası, maden ve diğer yüklerin getirdiği kirlilik ne düzeydedir?



3. Giresun limanının 2020 yılında işlem hacmi ve ihracat verileri ne şekilde gerçekleşmiştir?



4. Giresun Limanının yüksek tonajlı gemilerin yanaşabilmesi ve demir atabilmesi için uygun derinliğe getirilmesi hususunda hangi çalışmalar yapılmıştır?



5. Giresun’u İç Anadolu’ya ve Doğu Anadolu’ya bağlanan yolların yıllardır yüksek standartlı hale getirilememesi, yapımı bir türlü bitirilemeyen Eğribel Tünelleri ve bağlantı yollarının tamamlanamaması sizce Giresun Limanının daha etkin değerlendirilmesine engel teşkil etmekte midir?



6. Giresun Limanının İç Anadolu Bölgesi için bir tedarik merkezi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin belli şehirleri için lojistik merkezi haline getirilme hedefi, karayolu, demiryolu projelerinin bir an önce hayata geçirilmesine bağlı değil midir?



7. Giresun Limanında yer alan bahsi geçen depoların kaldırılması yönünde Sayın Cumhurbaşkanının herhangi bir talimatı olmuş mudur?