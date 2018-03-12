General Electric Üst Yöneticisi John Flannery Beştepe'de 

ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de General Electric Üst Yöneticisi John Flannery'i kabul etti.
(FOTOĞRAFLAR)
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de General Electric Üst Yöneticisi John Flannery'i kabul etti. (FOTOĞRAFLAR)
12 Mart 2018 Pazartesi 16:05
ANKARA () - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de General Electric Üst Yöneticisi John Flannery'i kabul etti.
(FOTOĞRAFLAR)
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