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Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu...

POLİTİKA 14.10.2019, 18:45
Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki güvenlik durumu ve günlük gelişmeler istişare edilmiştir" denildi.

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