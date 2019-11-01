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Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan yazılı...
POLİTİKA 01.11.2019, 11:43
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile Suriye'deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede Suriye'deki günlük gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur."
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