Genel Kurul'da 'soykırım' gerginliği (2) - EK Fotoğraflar

PAYLAN, 3 BİRLEŞİM MECLİS'E GİREMEYECEK

Ak Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Garo Paylan'ın provokatif bir dil kullandığını belirterek "Bu iddiayı kesin bir dille reddediyorum. İç tüzüğün 161'inci maddesine göre işlem yapılmasını ve bu haksız iddianın tutanaklardan çıkarılmasını talep ediyorum" diye konuştu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, konuya ilişkin "CHP'nin Türkiye'de Anadolu coğrafyasında soykırım yapıldığı iddiasını kabul etmesi mümkün değildir. Bu iddiayı şiddetle reddediyoruz" dedi.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, HDP'li Garo Paylan'ın 'Ermeni soykırımı' iddiasını kınadığını belirterek bu sözlerin tutanaklardan çıkarılmasını istedi.

HDP'li Sırrı Süreyya Önder ise olayların açığa çıkması için düşüncelerin serbestçe ifade edilmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

'SOYKIRIM' İFADELERİ TUTANAKLARDAN ÇIKARILACAK

Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın'ın, Garo Paylan hakkında 3 birleşim çıkarma cezası ile 'soykırım' ifadesini Meclis dışında tekrarlamaması ve bu sözlerin tutanaklardan çıkarılması talebi oy çokluğuyla kabul edildi.