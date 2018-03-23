Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Afrin'e barış geldi

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Afrin'e barış geldi. Afrin'de sosyal dönüşüm ve barışın sağlanması için Hatay Valiliği'ne büyük işler düşüyor" dedi.

Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Vali Erdal Ata, bakanlığın kentteki yatırımları hakkında bilgiler verdi. Burada bir değerlendirme yapan Bakan Osman Aşkın Bak, "TSK'nın Afrin'de yürüttüğü operasyonda şehitlerimiz oldu oluyor, gazilerimiz var. Ama sınırımızın hemen ötesinde yuvalanmış terör örgütlerini dağıtmamız çok önemliydi. Sınırımızın hemen yanında bir terör devleti kurmaya çalışan işbirlikçiler karşılarında TSK'nın çelik iradesini gördüler. Zeytin Dalı Harekâtı ile bölgeye barışı getirdiler hem de bölgeyi terörden arındırdılar. Orada malum terör örgütü PKK/YPG tüm işlerini kalleşçe yaptıkları için, tuzakla yaptığı için orada el yapımı tuzaklar mevcut. Onları arındırmak için ilgili birimler çalışıyor" diye konuştu.

Afrin'e barış geldiğini belirten Bakan Bak, "İnsanların 6 yıldır orada nasıl zulüm gördüklerini yüzlerinden anlıyoruz" ifadesini kullandı. Bak, şunları söyledi:

"TSK oraya ÖSO ile birlikte barışı, Türk milletinin sevgi, saygı ve merhametini götürmüştür. Tabii orada halkın yüzlerinin ifadesini gördükçe hakikaten bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu görüyoruz. Zeytin Dalı aynı zamanda yenilenme ve destek operasyonudur. Afrin'i, nasıl Fırat Kalkanı'yla bölgeyi destekleyip orada hayatın yeniden başlamasını sağladıysak, burayı da aynı şekilde inşa edeceğiz. Afrin'de sosyal dönüşüm ve barışın sağlanması için Hatay Valiliği'ne büyük işler düşüyor. Özellikle operasyon boyunca Hatay halkının desteklerini görüyoruz. Yalan yanlış haber yapmak isteyenlere bile halkımızın verdiği destekleri görüyoruz. Hatay halkının ordusuna sahip çıkması karşısında saygıyla eğiliyoruz, çok güzel bir vatanperverlik örneği gösterdiler, geçmişte olduğu gibi."



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