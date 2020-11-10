Gelecek Partisi'nin A takımı belli oldu, Listede önemli isimler var
Gelecek Partisi Kurucu Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin 1'nci olağan kongresinde seçilmiş genel başkan olma unvanını kazandı. A Takımına önemli isimler geldi.
Gelecek Partisi'nin 1'nci olağan kongresinde seçilmiş genel başkan olma unvanını kazanan Ahmet Davutoğlu'nun A takımında yer alacak isimler belli oldu. Davutoğlu, A takımında 2 parlamenter sistem uzmanına yer verdi.
Eski başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi, 1'nci olağan kongresini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmişti. Kongrede geçerli oyların tümünü alan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin seçilmiş genel başkanı olma unvanını da kazandı.
Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu başkanlığında gerçekleştirdiği Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısının ardından Parti Başkanlık Kurulu ile 'gölge kabine' olarak nitelendirilen Politika İzleme Kurulu başkanlarını açıkladı.
3 YENİ KURUL EKLENDİ
Davutoğlu'nun A takımını oluşturan Başkanlar Kurulu'nda 18, Politika İzleme Kurulu'nda 19 kişi yer aldı. Daha önce 16 kişiden oluşan Politika İzleme Kurulunun yanı sıra 'Kurumsallaşma Danışma Kurulu', 'Siyasi Söylem Danışma Kurulu', 'İç Denetim Danışma Kurulu' adında 3 kurul daha kuruldu.
PARLAMENTER SİSTEM DAMGASI
Gelecek Partisi'nin önerdiği parlamenter sistem modelinin yazıcılarından Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı partinin başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak belirlenirken, yine parlamenter sistemin yazıcısı hukukçu Ergun Özbudun ise yeni kurulan Siyasi Söylem Danışma Kurulu'nda yer aldı.
Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı'nda yer alanlar şu isimlerden oluşuyor:
Parti Başkanlık Kurulu:
- Parti Sözcüsü: Serkan Özcan
- Siyasi İşler Başkanı: Nedim Yamalı
- Teşkilat Başkanı: Selim Temurci
- Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı: Ayhan Sefer Üstün
- Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı: Selçuk Özdağ
- Politika İzleme Kurulu Başkanı: Feridun Bilgin
- Yerel Yönetimler ve Şehircilik Başkanı: Doğan Demir
- İletişim Başkanı: Mustafa Mente
- Dış İlişkiler Başkanı: Ümit Yardım
- Sosyal Politikalar Başkanı: Abdullah Başcı
- Araştırma, Geliştirme ve Bilişim Başkanı: Neslihan Çevik
- İnsan Hakları Başkanı: Serap Yazıcı
- Parti İçi Eğitim Başkanı: Mehmet Ali Pulcu
- Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı: Sema Silkin Ün
- Kadın Politikaları Başkanı: Habibe Çiftçioğlu Başer
- Gençlik Politikaları Başkanı: Mustafa Gözel
- İdari ve Mali İşler Başkanı: Feramuz Üstün
- Genel Sekreter: Kani Torun
- Politika İzleme Kurulu:
- Gelecek Partisi Adalet Politikaları Başkanı: Ali Aydın
- Gelecek Partisi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanı: Seren Öztürk
- Gelecek Partisi Çevre Şehircilik Politikaları Başkanı: Cesim Gökçe
- Gelecek Partisi Dış Politika Başkanı: Hasan Kösebalaban
- Gelecek Partisi Enerji ve Tabi Kaynaklar Politikaları Başkanı: Mehmet Fatih Arslan
- Gelecek Partisi Gençlik ve Spor Politikakaları Başkanı: Süheyl Erkan Altındağ
- Gelecek Partisi Hazine ve Maliye Politikaları Başkanı: Tuncay Dinç
- Gelecek Partisi İçişleri Politikaları Başkanı: İzzeddin Küçük
- Gelecek Partisi Kültür ve Turizm Politikaları Başkanı: Yeşim Karadağ
- Gelecek Partisi Eğitim Politikaları Başkanı: Yusuf Ziya Özcan
- Gelecek Partisi Savunma Politikaları Başkanı: Salih Aynural
- Gelecek Partisi Sağlık Politikaları Başkanı: Ayşe Güney
- Gelecek Partisi Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanı: İhsan Elhan
- Gelecek Partisi Tarım ve Orman Politikaları Başkanı: Ali Akmaz
- Gelecek Partisi Ticaret Politikaları Başkanı: Halit Özyurt
- Gelecek Partisi Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanı: Mustafa Öztürk
- Kurumsallaşma Danışma Kurulu: Mehmet Piker- Engin Keskiner
- Siyasi Söylem Danışma Kurulu: Etyen Mahçupyan - Vahdettin İnce –Ergun Özbudun
- İç Denetim Danışma Kurulu: Şenol Gürkan
- Yedek Üyeler
- Ayşe Övündür
- Ali Ahmet Çoktan
- Recep Şener
- Raziye Gök Aktaş
- Murat Özden
- Tuncay Dinç
- Muharrem Ödemiş
- Aynur Adeviye Erşahin
- Cihan Öztunç
- Mehmet Kuğu
- Ali Alper Uzun
- Seren Yıldız Öztürk
- Bayram Zilan
- Gizem Satıoğlu Öcmenler
- Can Cankesen
- Ferhat Esener
- Fevzi Donat
- Furkan Aşkın
- Güzin Yıldız
- Zekai Doğan
- Hacı Mehmet Karakaş
- Hayrunnisa Nur Kabuk
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016