Gelecek Partisi'nin A takımı belli oldu, Listede önemli isimler var

Gelecek Partisi'nin 1'nci olağan kongresinde seçilmiş genel başkan olma unvanını kazanan Ahmet Davutoğlu'nun A takımında yer alacak isimler belli oldu. Davutoğlu, A takımında 2 parlamenter sistem uzmanına yer verdi.

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi, 1'nci olağan kongresini geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirmişti. Kongrede geçerli oyların tümünü alan Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin seçilmiş genel başkanı olma unvanını da kazandı.

Gelecek Partisi, Ahmet Davutoğlu başkanlığında gerçekleştirdiği Parti Yönetim Kurulu (PYK) toplantısının ardından Parti Başkanlık Kurulu ile 'gölge kabine' olarak nitelendirilen Politika İzleme Kurulu başkanlarını açıkladı.

3 YENİ KURUL EKLENDİ

Davutoğlu'nun A takımını oluşturan Başkanlar Kurulu'nda 18, Politika İzleme Kurulu'nda 19 kişi yer aldı. Daha önce 16 kişiden oluşan Politika İzleme Kurulunun yanı sıra 'Kurumsallaşma Danışma Kurulu', 'Siyasi Söylem Danışma Kurulu', 'İç Denetim Danışma Kurulu' adında 3 kurul daha kuruldu.

PARLAMENTER SİSTEM DAMGASI

Gelecek Partisi'nin önerdiği parlamenter sistem modelinin yazıcılarından Anayasa hukukçusu Prof. Dr. Serap Yazıcı partinin başkanlık kurulunda İnsan Hakları Başkanı olarak belirlenirken, yine parlamenter sistemin yazıcısı hukukçu Ergun Özbudun ise yeni kurulan Siyasi Söylem Danışma Kurulu'nda yer aldı.

Ahmet Davutoğlu'nun A Takımı'nda yer alanlar şu isimlerden oluşuyor:

Parti Başkanlık Kurulu: