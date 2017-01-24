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Gaziantep'te, CHP'liler Uğur Mumcu'yu andı

Ahmet SOYDOĞAN / GAZİANTEP, () - CHP Gaziantep İl teşkilatı üyeleri, gazeteci Uğur Mumcu'yu katledilişinin 24'üncü yıldönümde andı. CHP İl Başkanlığı binasında düzenlene anma törenine CHP ilçe başkanları, STK temsilcileri...

Gaziantep'te, CHP'liler Uğur Mumcu'yu andı

Ahmet SOYDOĞAN / GAZİANTEP, () - CHP Gaziantep İl teşkilatı üyeleri, gazeteci Uğur Mumcu'yu katledilişinin 24'üncü yıldönümde andı.
CHP İl Başkanlığı binasında düzenlene anma törenine CHP ilçe başkanları, STK temsilcileri ve partililer katıldı. Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, Uğur Mumcu'nun hayatını anlatan belgesel gösterimi yapıldı. CHP Şahinbey İlçe Başkanı Hüseyin Yalçın, Uğur Mumcu'nun hayatı boyunca din tüccarları ve siyasi mollalar ile mücadele ettiğini belirterek şöyle dedi:
"Uğur Mumcu'yu sadece anmak ile kalmamalıyız, onu anlamalıyız, eserlerini yeni nesle aktarmalıyız. Bunları yaparsak ona karşı olan vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemiş olacağız. Referandum ile karşı karşıya kaldığımız şu süreçte, her birimiz Uğur Mumcu gibi mücadeleci ve cesur olmalı referanduma 'hayır' demeliyiz."
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