Gaziantep'te, Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı (4)

BAKAN SOYLU'DAN CHP'YE ELEŞTİRİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sonrası Ak Parti İl Başkanlığı'na geçerek partililerle bir araya geldi. Kalabalık partili grubuna hitap eden Bakan Soylu, bazı dış güçlerin Türkiye'nin yükselişine engel olmaya çalıştığını belirtti. Bakan Soylu, sistemi ile güçlü bir yönetim anlayışının ortaya çıkacağını ve ülkeye etki etmek isteyen dış güçlerin bertaraf edileceğini kaydetti. CHP'nin izlediği siyasi yolu eleştiren Bakan Soylu şöyle konuştu:

"Türkiye'nin hep muhalefetinde kalmış, milletin hiçbir zaman onayını ve desteğini alamamış ve güya kutuplaşma eleştirisi yapan Cumhuriyet Halk Partisi ne yapmış? 24- 25, 24- 25, bir ileri iki geri. Milletten bir fazla oy alamayan ve kendisini bir alana hapsetmiş hiç kimseye ihtiyacı olmayan. Neden hiç kimseye ihtiyacın yok? Neden iktidar için birinin kapısına gidip, 'Ey be adam, ey be kadın, ey be genç, ey be insan, benim senin oyuna ihtiyacım var' diyen bir anlayışı neden ortaya koymuyorsun? Çünkü iktidara gelememişsin; seni darbeyle iktidara getirmişler, iktidara gelememişsin, iktidarı sindirmişler, muhalefet olmana rağmen iktidarı senin eline vermişler. Siyaset yapmışsın, kutuplaştırmışsın, siyasal gerginlik ortaya koymuşsun, suçlamışsın ve bir sürü kumpasın, bir sürü hilenin içinde yer almışsın. Milletimizin duygularını, milletimizin yarınını, milletimizin geleceğini düşünmeden üreten bir program ortaya koymadan gerginleştirici değil, el uzatan, herkesi kucaklayan bir siyaset ortaya koymadan bu siyasi hayatını devam ettirmişsin. Hangisi daha doğru? 34'ü 51 yapan mı? Yoksa 24'ü 25, 25'i 24 yapan bir anlayışın adı mı?

'MİLLET, AK PARTİ HİZMET ÜRETTİĞİ DESTEKLİYOR'

Milletin Ak Parti'yi hizmet ürettiği için desteklediğini söyleyen Bakan Soylu, "Milletin bugün Ak Parti'de var olmasının nedeni, onu desteklemesinin nedeni, elbette ki hizmet üretmesidir. Elbette ki iş üretmesidir, elbette ki geleceğe bakmasıdır, elbette ki bütün Türkiye'yi kucaklamasıdır. Ama en önemli sebeplerinden birisi milletine 'Milletim' deyip sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği gibi, 'Biz eşrefi mahlukat olan insana hizmetkar olmak için siyaset yapıyoruz' anlayışını ortaya koymaktadır. Burada partisini, siyasi düşüncesini, etnik kökenini, mezhebini hiçbir şekilde ayırmadan, sadece bir tarafa yaslanıp bakmadan, bütün ülkeyi kucaklayan, bütün dünyayı kucaklayan bir anlayış ortaya koyduğu içindir. İşte siyasetin gerginliklerini ortadan kaldıran, şimdi eğer iktidar olmak istiyorsan yapman gereken bir tek şey var; sen de 50'ye ulaşacaksın, sen de iktidar yapmak zorunda kalacaksın, sen de birilerine elini uzatmak zorunda kalacaksın. Ama şunu çok net söyleyeyim; bugün ittifak yaptıklarınla ittifak yaparsan, bu millet size hiçbir gün bu ülkede iktidar anlayışı ortaya koymaz."

'KILIÇDAROĞLU 15 TEMMUZ'DA NEREDEYDİ?'

Konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da eleştiren Süleyman Soylu, cumhurbaşkanlığı sistemiyle yeni bir sıçrama yapılacağını ifade ederek şunları söyledi:

"CHP Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, neymiş; 'Bu sistem gelirse Türkiye bölünürmüş.' Bu memlekette Türkiye'yi bölmeye çalışanlar 15 Temmuz'da Türkiye'yi istila etmeye çalışanlardı. Türkiye'nin bölünmesi sana mı kaldı, neredeydin? Bugün bu mücadele ortaya konulurken, evlatlarımız bir taraftan, güvenlik kuvvetlerimiz terörle mücadeleyi bu ülkenin bölünmemesi için, bu ülkenin birliği için, bu ülkenin bütünlüğü için, bu ülkenin selameti için gerçekleştirmeye çalışırken, milletimizin kararı da Cumhuriyet Halk Partililerin büyük bölümünün kararlığı da, Milliyetçi Hareket Partililerin kararlığı da terörle mücadelede hükümetin ortaya koyduğu terörle mücadele kararlılığının yanında dimdiktir. Kendi tabanını anlamayan, kendine oy veren insanların anlayışını, inisiyatiflerini, düşüncelerini anlamayan bir siyaset tarzı ile karşı karşıya olduğumuzu net bir şekilde bilmenizi istiyorum. Siyaseti kutuplaştıran, siyaseti gerginleştiren bir anlayış da ortadan kalkacaktır. Siyaseti bir araya getirebilen, artık hizmet edebilen marjinal yani çok uç düşünceleri bir şekilde, normali, yani Türkiye'nin normalini iktidara taşıyabilecek bir anlayışın sistemi tam da bu 16 Nisan'da oylayacağımız sistemdir. Bakınız 14 yıldır Türkiye büyük adımlar attı ama 3 yıldır bu ülkeyi patinaj ettirmeye çalışıyorlar. Eğer güçlü bir siyasi idare olmasa, kuvvetli bir idare olmasa 3- 4 yıldır karşı karşıya kaldığımız olaylara teslim olan bir anlayış gerçekleştirirdik. Millet arkasından çekilmedi, reyi ile oyu ile çekilmedi. Şimdi şunu çok net söyleyeyim; biz birinci sıçramamızı gerçekleştirdik. Şimdi ikinci sıçramamızı gerçekleştireceğiz ve bu ikinci sıçramamızı gerçekleştirmek için inşallah, niyazlarımız, dualarımız, çalışmalarımız, gayretlerimiz ortaya koyduklarımız tamamen onun içindir. İşte bunu da bu sistemle beraber yapacağız."

Bakan Soylu, konuşmasının ardından kentten ayrıldı.

