Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
MAKET ÜZERİNDEN DAİRE SATIŞI: İŞADAMININ 2 BİN 616 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR
İnşaatçı Bakırcı'ya rekor ceza istemi
Yoğun bakımda halay çekip göbek attılar
Burası düğün salonu değil yoğun...
Darbe girişimi ve bombalara karşın mutlu olanlar arttı
Türkiye'de mutluluk oranı arttı...
GAZİOSMANPAŞA'DA KAHVEHANEYE SİLAHLI SALDIRI
Gaziosmanpaşa'da kahvehaneye silahlı saldırı

Gaziantep'te, Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı (3)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ DE ZİYARET ETTİ İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Bakan...

Gaziantep'te, Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı (3)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'Nİ DE ZİYARET ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep'te valilik ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'ne geçti. Burada Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan Bakan Soylu, Büyükşehir Belediyesi Şeref Defteri'ni imzaladı. Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Vali Ali Yerlikaya ve Ak Parti Genel Sekreteri Abdülhamit Gül'ün de eşlik ettiği Bakan Soylu'ya, Fatma Şahin tarafından belediye çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.
Ziyaretle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Bakan Soylu, Gaziantep'in, ülkenin üreten bir kenti olduğunu söyledi. Bakan Soylu'ya, Fatma Şahin tarafından bakır tepsi hediye edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.