Gaziantep'te, Bakan Soylu başkanlığında güvenlik toplantısı (2)

VALİLİĞİ ZİYARET ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında Gaziantep'te yapılan 'Halk Oylaması Bölge Güvenlik Toplantısı', yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından Bakan Soylu, beraberinde Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte Gaziantep Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Ali Yerlikaya ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Bakan Soylu'yu, makamda Vali Ali Yerlikaya tarafından kenti ilişkin bir süre bilgi verildi.

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