Fuat Oktay: PKK ve FETÖ ile iş tutanlarla birlikte olmanın nesi iyi?

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, () - CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "PKK ile iş tutan, FETÖ ile iş tutanlarla birlikte Türkiye'de kadrolarından PKK militanlarını, FETÖ'ye müzahir olanları aday gösterenlerin savunuculuğunu yapmaya çalışanlar, muhalefet yapıyor, adına da 'İYİ Parti' diyorlar. PKK ile iş tutanlarla FETÖ ile olanlarla birlikte olmanın nesi iyi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, memleketi Yozgat'ta, AK Parti il ve ilçe teşkilatları tarafından düzenlenen seçim çalışmalarına katıldı. AK Parti Kadın Kolları'nın Çekerek ilçesindeki 'Kadın Buluşması Toplantısı'nda hitap eden Oktay, "Bir muhalefet olmayınca ne yapacaksınız? Bizde muhalefet dediğiniz şey, iş üretmiyor ki. Sadece konuşuyor. Çekerek'te de bunu görüyorsunuz. Muhalefet dediğiniz şey, sadece konuşsa o da güzel. PKK ile iş tutan, FETÖ ile iş tutanlarla birlikte Türkiye'de kadrolarından PKK militanlarını, FETÖ'ye müzahir olanları aday gösterenlerin savunuculuğunu yapmaya çalışanlar, muhalefet yapıyor. Dolayısıyla adına da 'İYİ Parti' diyorlar. PKK ile iş tutanlarla FETÖ ile olanlarla birlikte olmanın nesi iyi Allah aşkına?" diye konuştu.

Yozgat'ta tüm ilçelerde söz konusu vatan olduğunda gözünü kırpmadan şehit verecek çocuklar yetiştirildiğini belirten Oktay, "Ellerini kınalayıp, askere gönderirler. Peki hangi yüzle bu ilde, bu ilçede bunlarla iş birliği yapacaksınız? Sonra da analarımızın, bacılarımızın gözüne baka baka oy isteyeceksiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Çekerek programının ardından Kadışehri ilçesini ziyaret etti.

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